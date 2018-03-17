李干杰：环保督察坚决反对平常不作为 到时乱作为

原标题： 李干杰：环保督察坚决反对平常不作为 到时候又乱作为

十三届全国人大一次会议新闻中心3月17日15时在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请环保部部长李干杰就“打好污染防治攻坚战”相关问题回答中外记者提问。

十三届全国人大一次会议新闻中心3月17日（星期六）15时在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请环保部部长李干杰就“打好污染防治攻坚战”相关问题回答中外记者提问。图为环保部部长李干杰回答记者提问。新华网/中国政府网 陈杰 摄

中央人民广播电台、央广网记者：我关心的话题是环保督察。去年，中央环保督察实现了全覆盖，成效得到了认可，但公众还是有两方面的担心：一个是担心督察会有一阵风的现象，另一个是怕有一些地方因为担心督察而直接对企业进行一刀切的行为。请问，您如何回应这两方面的担忧？另外，在机构改革方案当中，明确了中央环保督察是今后生态环境部的重要职能，下一步我们会如何考虑？谢谢。

李干杰：中央环保督察，我记得在党的十九大记者招待会上应记者的提问，我向大家介绍了相关情况，尤其是介绍了它的成效。我当时是用四句话做了概括，这四句话也不是我总结的，是当过我们督察组的组长们，他们进行的总结，我是完全赞成的，就是叫“百姓点赞、中央肯定、地方支持、解决问题”。确确实实，两年下来我们一共是搞了四批，收到很好的效果。其中特别明显、特别突出的，就是通过中央环保督察解决了一大批老百姓身边突出的环境问题，上次跟大家报告的数大约有8万件，这8万件过去是在老百姓身边的，也引起了很多的问题和纠纷，通过这次环保督察得到很好解决，同时还推动解决了很多其他问题。

您提到我们整改的成效能不能得到维持，可能更多的关注尤其像督察报告里面提的要求是不是真正得到落实，因为我们的整改报告是带着问题清单的，问题再大、再难，都是必须要整改落实的。上了清单的，第一是比较大，第二是比较难。您很关心，我也很关心，究竟中央环保督察将来是否能够搞下去，能否保持强劲长久的旺盛生命力，关键就是提的要求是不是能够落到实处。中央环保督察从一开始设计的时候，就特别重视、关注这一点，也不仅仅是环保部，中央领导尤其是总书记也特别关心这一点。

中央环保督察是总书记亲自倡导、亲自推动的生态文明建设领域的一项重大制度改革，都是在总书记亲自关心、指导、领导下进行的。因此，我们在制度设计的时候就非常注重这一点，就是要么不抓，要抓就一抓到底，以钉钉子的精神，要么不咬，咬住了就不松口。现在看起来成效还不错，主要体现在这么几个方面：

第一，从目前情况来看，各地党委和政府对这项工作确实高度重视。31个省份都成立了督察整改领导小组，其中有18个是由党政两个一把手来担任组长，其他的要么是由党委一把手，要么是由政府一把手担任组长。应该说，一把手亲自抓就为我们督察整改能落到实处提供了一个重要的保障和支撑。

第二，确确实实解决了很多的突出问题。我们在督察报告清单中统计了一下，有2147项整改任务，到目前为止，已经完成了998项，占比将近47%。其他的整改任务也在有序推进中。

第三，在整改的过程中，严格督察问责、追责问责。追责问责在整个环保督察中，有三个层次：第一个层次是在进驻期间边督边改的过程中督察问责，各地都进行了发布。统计一下，四批下来追责了大概有18000多人，量还是比较大的。第二是随着我们督察报告一起下去的，我们移交给地方，要求追责有关党政领导干部，到目前为止第一批、第二批已经基本结束，第三批、第四批正在进行。其中第一批已经向媒体发布了相关结果，一共追责了1100人。其中厅局级130人，正厅级24人。第二批我们即将发布，这一批的力度更大，一共是1048人，总数稍微少一点，因为一共是七个省，第一批是八个省，厅局级是162人，其中省部级3人，正厅级56人。第三个层次是在整改期间又发现有新问题，也是立即严肃进行追责问责。前不久，我们向媒体通报了江苏南通的一个案例，就是在整改期间发现不作为、乱作为。我们迅即启动了追责问责的机制，江苏对相关的人员进行了追责问责。这方面整改落实力度是比较大的，也是比较到位的，也为进一步提高大家思想认识、推动工作落实见效发挥了很好的作用。

第四，完善长效机制。中央环保督察以后，各地结合实际情况，在相关的一些工作领域建章立制，我们统计了一下大概有330多份，平均每个省份10多份。同时，各地还按照中央的模式建立起省以下的环保督察机制，到目前为止，已经有26个省份建立并且实施了省级环保督察，就是国家督省、省督市县，也见到了很好的实效。

你还提了一个问题，关于“一刀切”的问题，大家也很关心，我先回答一下这个问题。关于“一刀切”的问题，首先什么叫“一刀切”？我理解所谓的“一刀切”指的是不分青红皂白，不分是否违法还是合法，一竿子打下去，一律进行关停，这叫“一刀切”。企业有污染环境的违法行为，该处理的还得处理。像不分青红皂白，不分好坏的“一刀切”，负责任地说，总体上来讲是不普遍也是不突出的，也是从一开始我们就坚决反对的。

当然，在四批督察过程中，个别地方确实出现过类似的问题。出现问题以后，我们及时进行了纠正。未来关于这个问题，我们态度非常明确，绝不允许这么干，绝不允许这样的乱作为来损害影响我们的中央环保督察的大局。将来不仅仅是及时纠偏，还会及时追责问责，并且是严厉严肃的追责问责，发现一起严查一起，说到做到的。我们坚决反对平常不作为、到时候又来乱作为的情况，这种风气，我们要坚决遏制。

关于中央环保督察，确实成效好，所以请大家放心，我们一定会坚持和发展下去。这次您也注意到在新的生态环境部，其中非常明确的一项职能就是来开展中央环保督察。近期，我们正在考虑怎样把今年的中央环保督察以及后期的中央环保督察继续开展好、发展好，今年具体的几项工作向大家报告一下：

第一，准备开展第一轮环保督察的“回头看”。大家关心的原来列了单子的问题，你整改得怎么样，我们要“回头看”。第二，结合“回头看”，还要针对一些地区、一些省份突出的环境问题，开展专项督查，我们会把“回头看”和专项督查尽可能结合到一起，比如说这个省大气方面问题比较重，我们就是在开展“回头看”的同时，把大气污染的治理作为一个专项来同时开展督查；哪个省如果水方面有问题，那开展一个水专项督查；有一些省可能是在生态保护方面、自然保护区建设和管理方面存在严重问题，我们就把生态方面作为一个重点开展专项督查。

第三，研究完善有关中央环保督察的相关规定、制度，推动这项督察进一步法治化、规范化，使得将来能够作为一个长效机制，平稳健康发展下去。第四，加强对省一级开展环保督察的指导和督促。刚才向大家报告已经有26个省份开展起来了，我们的目标是2018年各省份的地方环保督察机制都能够全部建立，并且能够实现所有地级市环保督察的全覆盖。目前，我们正在谋划开展这些事情。相信在大家的共同努力之下，这个好的机制一定会发挥更大的作用。谢谢。

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责任编辑：霍宇昂