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| 2018全国两会特别报道

歌曲《誓言》

歌曲《誓言》
2018年03月17日 17:54 新华网
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　　《誓言》

　　在那神圣的国徽面前

　　立下庄严的誓言

　　那是奋斗者肩起重担

　　那是勇敢者一往无前

　　在历史的选择面前

　　回应新时代的召唤

　　是对祖国无私的奉献

　　对人民无悔的诺言

　　蓝天下最美好的语言

　　征途上最勇敢的承担

　　人生中最长情的陪伴

　　新时代最坚定的誓言

　　不曾忘我们最初的心愿

　　牵挂着你的悲喜冷暖

　　只因对你对这片土地

　　一直有最深沉的情感

　　我们生生不息的伟大民族

　　虽然久经磨难考验

　　这一次又站上新的起点

　　我看见民族复兴的地平线

　　蓝天下最美好的语言

　　征途上最勇敢的承担

　　人生中最长情的陪伴

　　新时代最坚定的誓言

　　蓝天下最美好的语言

　　征途上最勇敢的承担

　　人生中最长情的陪伴

　　新时代最坚定的誓言

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责任编辑：张建利

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