《誓言》

在那神圣的国徽面前

立下庄严的誓言

那是奋斗者肩起重担

那是勇敢者一往无前

在历史的选择面前

回应新时代的召唤

是对祖国无私的奉献

对人民无悔的诺言

蓝天下最美好的语言

征途上最勇敢的承担

人生中最长情的陪伴

新时代最坚定的誓言

不曾忘我们最初的心愿

牵挂着你的悲喜冷暖

只因对你对这片土地

一直有最深沉的情感

我们生生不息的伟大民族

虽然久经磨难考验

这一次又站上新的起点

我看见民族复兴的地平线

蓝天下最美好的语言

征途上最勇敢的承担

人生中最长情的陪伴

新时代最坚定的誓言

蓝天下最美好的语言

征途上最勇敢的承担

人生中最长情的陪伴

新时代最坚定的誓言

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责任编辑：张建利