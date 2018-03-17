《誓言》
在那神圣的国徽面前
立下庄严的誓言
那是奋斗者肩起重担
那是勇敢者一往无前
在历史的选择面前
回应新时代的召唤
是对祖国无私的奉献
对人民无悔的诺言
蓝天下最美好的语言
征途上最勇敢的承担
人生中最长情的陪伴
新时代最坚定的誓言
不曾忘我们最初的心愿
牵挂着你的悲喜冷暖
只因对你对这片土地
一直有最深沉的情感
我们生生不息的伟大民族
虽然久经磨难考验
这一次又站上新的起点
我看见民族复兴的地平线
蓝天下最美好的语言
征途上最勇敢的承担
人生中最长情的陪伴
新时代最坚定的誓言
蓝天下最美好的语言
征途上最勇敢的承担
人生中最长情的陪伴
新时代最坚定的誓言
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