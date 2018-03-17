政协新闻联络员：全国两会的一道亮丽风景线

图片说明：全国政协新闻联络员杜萍在人民大会堂委员通道现场。

原标题：“您好，我是政协新闻联络员”

用心服务 传播参政议政好声音

来源：广州日报

“您好，我是政协丰大驻地新闻联络员。”

在全国政协十三届一次会议丰大驻地，新闻联络员杜萍从清早到凌晨时分，要接数十通来自上会中外记者的电话，手机每天得充三回电。她和同事的联系方式张贴在大堂和每层楼电梯口显眼的位置，来访记者有需要帮忙都可以第一时间找到他们。

全国政协十三届一次会议安排了18名新闻联络员在8个驻地和会场为3000多名上会记者服务，他们的联系方式都公布在大会新闻中心网页上，杜萍的工作就是新闻联络员的一个缩影。

要在2000多位委员中联系采访对象，是对上会记者最大的考验。在位于北京南五环外的丰大驻地，有5个界别9个小组300多名全国政协委员，怎么联系采访对象？杜萍和她的另一名同事为上会记者和委员搭建起了精准对接的桥梁。

3月12日，广州日报记者在丰大驻地遇到了东方卫视记者冷炜正和杜萍沟通，联系采访委员。冷炜跑过多年全国两会，他说今年的采访顺利，很大程度上得益于新闻联络员的帮助，“前几天杜萍耐心地帮我联系了四位委员接受采访，今天中午接到紧急任务，我马上想到请她帮忙，驱车20多公里过来采访”。今年第一次上会的中新社记者毕彤彤感受颇深：新闻联络员高效、贴心的服务帮助记者找到了更加丰富的新闻资源和采访机会。

丰大驻地有科技、工商联、民建等备受关注的界别，知名科学家、经济学家、企业家云集，每天找过来约访的记者不计其数，杜萍每次都要耐心地来回沟通、协调联系。从2月26日进入驻地大半个月，她一直抽不出空回家探望孩子，只能晚上通过视频聊天缓解一下对孩子的牵挂和思念。

在新闻联络员的工作中，协调媒体对委员的采访并不是把媒体介绍给委员那么简单，更重要的是精准的对接和沟通。有的媒体对驻地的委员情况不是很了解，新闻联络员还会针对他们的问题给出建议，提出采访谁更为合适。聆听政协小组会议的讨论，杜萍十分感慨，政协委员们参政议政的热情和水平很高，提出了很多有建设性的真知灼见，这使新闻联络员们有了更多的责任感——要把这些好声音传递出去，为推动发展汇聚更多正能量。杜萍会留意收集委员有价值的建议、观点等，留心委员们关注的领域和话题，以备媒体联系采访之需。

“新闻联络员是委员与媒体、会议与群众之间的桥梁，联络员责任重大。大会新闻组要求驻地新闻联络员要服务好中外记者，尽可能帮助记者们解决困难。”杜萍说，对于媒体记者提出的众多采访申请，他们都会抓紧联系委员，或者通过更熟悉委员情况的小组秘书联系。“政协每个驻地之间路途遥远，一旦落实，我们会第一时间通知记者，确保采访的时效质量、大会报道的准确有序。”

广州日报记者留意到，丰大驻地一楼开辟了专门的采访区，让记者和政协委员可以在这里采访交流。而这正是新闻联络员们申请营造的好环境，贴心的安排和服务，赢得了新闻媒体的认可和点赞。“多了解，才有助于更好地沟通，才能把政协委员们参政议政的好声音更好地传播出去。作为两会的新闻联络员，能够见证委员们为促进现代化建设所做的努力，并把这些努力传递出去，我感到很自豪。”杜萍说，这是她担任新闻联络员最大的收获。

自全国政协十三届一次会议开幕以来，18名像杜萍一样的新闻联络员忙碌在各个驻地、会场。正是他们让报道组织工作井然有序，记者们的采访更加容易。

新闻联络员的新作为、新面貌，成为中外媒体感受两会新气象的一道风景线。

点击进入专题

责任编辑：刘德宾 SN222