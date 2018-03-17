美媒回顾解放军经典登陆战：不战而屈人之兵

原标题：美媒剖析解放军经典登陆战：迷惑牵制对手 不战而屈人之兵

据美国詹姆斯敦基金会网站近日发布的题为《两栖作战：历史战役带给中国人民解放军的经验教训》的文章称，两栖作战是中国人民解放军（下称解放军）现行条令和训练中的重要内容。由于很长时间没有两栖作战经历，因此中国军方从外国作战和历史作战中寻找指导原则。

▲美国詹姆斯敦基金会网站报道截图

1949年到1950年的厦门战役、海南岛战役是中国军队历史上重要的两栖作战，其中海南岛战役被中国军方视为其历史上第一次大规模跨海作战。这些尚在雏形的两栖作战为解放军首次两栖协同作战——夺取一江山岛的战役提供了宝贵的经验教训。

▲资料图片：1950年，解放军正从琼州海峡进行登陆作战。（《人民画报》）

文章称，解放军在厦门登陆战中展现出精心策划、准备和搜集情报的特征。他们对厦门的地形和防御状况进行了仔细的分析，并挑选出恰当的渡海时间、渡海线路以及登陆地点。另外，解放军征调了必要数量的运输工具，并进行反复训练，以训练两栖攻击部队。

解放军还用战术迷惑了国民党军队，让他们搞不清主要登陆点。根据解放军后来对两栖作战的总结，在厦门北部海岸登陆的主力部队击败了敌方的反攻，迅速巩固滩头阵地，随后转入岸上作战。解放军认识到，要切断敌人对航渡作战的干扰，必须从对方手中夺取附属岛屿。

文章指出，解放军通过分析发现，这次作战还存在另一个问题：在清理海岸线并夺取漳州和厦门的过程中，解放军肩负着双重任务，一个是作战，另一个是协助建立对新占地区的管控。而在已占领地域建立控制权、维持公共秩序、修复必要的基础设施都属于关键性问题，可能会影响作战。如果要动用武装力量协助文职人员建立管控、展开重建，则需要提前仔细谋划。

文章称，海南岛登陆战役的经验进一步补充了厦门战役的经验教训。精心的策划、情报搜集及加强战前训练是作战成功的关键因素。在无法建立制空、制海和信息优势的情况下，这些因素格外重要。

▲资料图片：海南岛战役前解放军练习水上射击。（维基百科）

此外，需要一支强大的护卫力量来保护兵力调动。在海南岛战役中，国民党军队拥有海空军优势，因此护卫力量显得格外重要。一旦部队遂行登陆，部队需要从滩头阵地迅速向腹地挺进。在海南岛战役中，解放军开辟了第2条前线以支援登陆，使得国民党军队无法实施强有力的反攻。

▲资料图片：解放海南岛战役历史照片，可见正在冲上滩头的解放军战士。

文章评论称，在厦门战役和海南岛战役中，解放军做到了精心策划、战前训练、精心选取作战时间、登陆地点和搜集情报。这些作战经验给解放军提供了教训。虽然在这些历史战役中，欺骗行动似乎没有发挥主要作用，不过在未来的登陆战役中有可能发挥重要作用。在这种级别的作战中，进攻迹象会非常明显，虽然战术上的出其不意有可能实现，但很难实现战略甚至是战役层面上的出其不意。不过，开战在即的迹象会让对手开始动员。如果对方大规模动员预备役军人，征调民用装备，充实兵员，装备工兵和后勤力量，这样一来，解放军可能不费一枪一弹就可以重创对方经济。

责任编辑：张建利