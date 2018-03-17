成都中心城区今年用多少水？官方：大约153个西湖

今年成都中心城区要用掉多少水？答案是21.86亿立方米，接近153个杭州西湖的库容，也超过了整个灌区输水量的两成。在2018年四川省都江堰灌区用水工作会现场，四川省都江堰管理局局长孙小铭给出答案。
2200多年前，李冰父子修建了都江堰水利工程，从那时起，成都便于这座举世闻名的水利工程联系到了一起。如今，都江堰灌区的控灌面积已经达到1076万亩。但给下游的成都供水，仍是都江堰水利工程重中之重。而这样的局面，即便是成都市第二水源地李家岩水库建成，也很难改变。
在都江堰管理局提供的本年度供水方案上，记者看到，今年成都中心城区的生活及工业供水将达到14.19亿立方米，成都市锦江的生态供水将达到7.67亿立方米。
在供水方式上，四川省都江堰管理局相关负责人表示，将会优先考虑成都主城区供水。这也体现在渠首来水分配上，前述负责人透露，将会安排总流量45——85立方米/秒，用于成都市区、青白江、温江和彭州等地的生活、工业用水及锦江生态用水，“通过我们的调度，成都的用水目前是没有问题的。”
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