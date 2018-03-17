资深外交官毛四维病逝 曾长期在印巴两国常驻

中国驻印度加尔各答前总领事毛四维。视觉中国 资料图

3月17日晚间，澎湃新闻记者从资深外交官、中国驻印度加尔各答前总领事毛四维的亲友处了解到，毛四维于2018年3月16日在北京医院病逝，享年66岁。

公开资料显示，毛四维出生于1951年4月，安徽省人，曾任中国驻印度大使馆参赞、中国驻巴基斯坦大使馆参赞、中国驻印度加尔各答总领事、外交部驻澳门特别行政区特派员公署副特派员等职，他自1993年到印度尼赫鲁大学学习，之后开始在印度和巴基斯坦两国以外交官身份常驻，一直到2011年退休。

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