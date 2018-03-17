山西新规：教师必须个人汇报是否收礼金课外补课

原标题：山西实行个人师德报告制度：是否收礼金课外补课，教师必须个人汇报

山西省教育厅近日发布新政，从2018年春季学期起，在全省范围内实行教师个人师德报告制度，由教师向所在学校自评自报，并接受教育主管部门监督。其中，中小学教师将侧重于汇报有关课外培训、是否收受礼金方面的情况；高校教师则侧重于学术品格，以及师生关系是否健康等。

重案组37号（微信ID：zhonganzu37），注意到作为配套措施，山西教育系统还将建立“教师负面记录清单”，作为教育领域的“黑名单”，教师失德行为被记录后，将影响其工作及晋升。

班主任须报告学生座位安排和调换规则

山西省教育厅一名相关工作人员介绍，所谓“教师个人师德报告制度”，指一线教学人员向所在学校或教育主管部门进行个人汇报，中小学教师侧重是否存在不遵守教学计划的行为，是否存在“课上不讲课后到校外培训机构讲”的行为，以及是否存在“诱导或逼迫学生参加校外培训机构培训”的行为，是否存在组织或要求学生乱订教辅资料的行为，是否存在接受家长礼品礼金的行为。

值得注意的是，山西省教育厅同时规定，山西省内所有在任中小学班主任，在作个人师德报告时，必须同时报告本班学生座位安排和调换规则。

除此之外，山西省内的高校教师（含中职学校教师），主要报告内容包括是否存在抄袭剽窃、篡改侵吞他人学术成果的行为；是否存在违规使用科研经费及滥用学术资源的行为；是否在招生、考试、学生推优、保研等工作中徇私舞弊；是否存在索要或收受学生及家长的礼品、礼金、有价证券、支付凭证等财物的行为，以及是否存在对学生实施性骚扰或与学生发生不正当关系的行为。

作为个人师德报告制度的配套工作，山西省教育厅要求省内各中小学校，要组织全体在职教师（含民办学校教师和公办学校聘用教师）签订不组织、不参与校外培训机构相关活动的书面承诺书，校方还需承诺切实加强教师监管。

实行师德师风“一票否决”制

山西省教育厅表示，教师个人师德报告，采用书面报告制度，并有相应模板。所有教师各学期报告由所在学校归档保存。

对于收到的书面报告，校方和教育主管部门将进行抽查，凡拒绝报告或未如实报告相关行为的教师，一经查实，将被记入“教师负面记录清单”，未来将影响涉事教师的职称评定、晋升等。而未组织报告，或在报告中弄虚作假的学校，教育主管部门将追究相关领导责任。

山西省教育厅称，将在官网开设师德失范行为曝光专栏。在处理原则上，实行师德师风“一票否决”制，凡未遵守相关规定，违规行为被曝光的教师，应按有关规定，在一定年限内取消评优评先、职称晋升资格；严重违反相关师德规范，品行不良、侮辱学生，影响恶劣的，最高可根据《教师资格条例》规定，作出撤销教师资格的处罚。

追访

报告内容依据以往发现的突出问题而设

山西省教育厅上述工作人员介绍，此次山西设立“个人师德报告制度”，为国内首个。相关内容落实情况，将被列入教育督导内容，每年由各级政府教育督导部门择期开展督查。

“报告内容，也是依据以往的检查中，比较突出的问题而设。”其表示，义务教育阶段的教师，参与课外补课、利用节日收受家长礼金，以及通过调动座位牟取私利的情况，在全国屡有发生，因此在制定报告要求时给予重点关注。高校教师报告内容侧重学术腐败，以及国内部分地区暴露出的性骚扰案例。

太原市教育局办公室一名工作人员称，当地将按照教师个人承诺、学校及教育主管部门监督检查、发现问题提醒谈话、诫勉查处等步骤开展。此外，将在教师节等重要时间节点，加强师德监管。

教育专家熊丙奇表示，山西此次设立的个人师德报告制度，针对当下不少热门事件，比较具体，也有详细的处罚机制，但主观性较强，能否保证自报内容真实可信，将会是这一政策能否顺利实施的关键。而这一点，也对山西省教育主管部门提出了更高要求。

责任编辑：桂强