代表：儿童发育增快 建议以年龄取代身高定儿童票

全国人大代表、安徽省兽药饲料监察所副所长张莉。

原标题：人大代表：儿童发育明显增快，建议以年龄取代身高划分儿童票

坐公交车、火车等公共交通，到公园、游乐场所去玩，很多家长都会看到孩子身高超过1.2 米就要买票的提示。在全国人大代表、安徽省兽药饲料监察所副所长张莉看来，随着生活质量的提高，我国儿童平均身高逐年升高。按身高“一刀切”的规定，往往令“大个子儿童”享受不到应有的福利，因此建议按年龄划分儿童票标准。

此次参加全国两会，张莉带来多条建议，其中非常关注中兽医的发展。她认为，《元亨疗马集》是目前我国兽医学宝库中内容最丰富、流传最广的一部兽医经典著作。作者喻本元、喻本亨兄弟俩是我省六安人，张莉建议将《元亨疗马集》和“民间中兽医喻本元、喻本亨兄弟”申报国家级非物质文化遗产名录和安徽省省级非物质文化遗产名录。

儿童票以身高为标准不合理

张莉说，实行“儿童票”制度，彰显的是国家和社会对下一代的关爱，也是新时代社会主义公共服务部门提供优质服务的体现。但是她在调研中发现，目前我国除民航外，乘坐公共汽车、火车等交通工具，或到旅游景点、游乐场、电影院购票，购买儿童票往往都是以身高为标准的。而具体儿童票优惠标准，基本上都是各收费单位自己定的。比如一些科技馆、动物园以及公园，实行的是“低于1.2 米的儿童免票”。看场电影，各家享受优惠的标准又各不相同。有的是1.4 米以下的儿童半价，有的是1.3米以下儿童半价。

“以身高为标准来判定儿童享受优惠票的规定，对于提供公共服务的管理部门来说，当然直观、易行。”张莉认为，但随着生活质量的提高，我国儿童发育明显增快，平均身高逐年升高。许多儿童在10 岁左右就已是成人身高，如果以身高作为唯一标准，未免“有失公平”。按身高“一刀切”的规定，往往令“大个子儿童”享受不到应有的福利。

建议按年龄划分儿童票标准

张莉说，党的十九大报告指出：“要保障妇女儿童合法权益。”“必须多谋民生之利，多解民生之忧，在弱有所扶等方面不断取得新进展。”张莉觉得，相较于身高，以年龄来衡量、来决定是否享受优惠，既公平又灵活，对广大儿童更为有利。

因此张莉建议，在制定针对儿童的优惠措施时，要以“儿童的福祉最大化”为出发点，根据实际情况出发，不再单纯以身高为唯一标准，而以年龄划分成人票与儿童票的标准。建议各级政府有关部门能研究制定统一的优惠票价标准，以《未成年人保护法》所确定的18 周岁为标准，这样更有利于执行。

“ 还要简化免票证明手续。在购买儿童票时，只要能够出示证明孩子年龄的有效证件即可，不仅限于身份证。对于户口簿、学生证、共青团员证等，有关部门都应当予以认可。”张莉表示，与此同时，强化相关监管措施。对采取欺骗手段购票的，要采取一定的处罚措施，并纳入公民诚信体系建设，在全社会形成爱护儿童、关心下一代的良好氛围。

传承中兽医非物质文化遗产

此次参加全国两会，张莉带来多条建议，其中非常关注中兽医的发展。张莉说，《元亨疗马集》是目前我国兽医学宝库中内容最丰富、流传最广的一部兽医经典著作。作者喻本元、喻本亨兄弟俩是我省六安人，被誉为“兽医学鼻祖”。

“《元亨疗马集》至今已经410 年，实用性很强，流传极广。明、清两代不断翻刊，并流传到日本、朝鲜、越南以及欧美各国，对中国和世界兽医学的发展有深远的影响，至今仍有很高的参考价值。”张莉说，作者喻本元、喻本亨都是当时的名兽医，被尊为兽医学鼻祖。为纪念这两位兽医学专家，1984 年曾在六安建成元亨兽医科技纪念馆。然而如今馆舍失修，纪念馆损坏严重。

张莉认为，中兽医作为非物质文化遗产极有加强保护、传承发展的必要，建议按照《中华人民共和国非物质文化遗产法》的要求将《元亨疗马集》和“民间中兽医喻本元、喻本亨兄弟”申报国家级非物质文化遗产名录和安徽省省级非物质文化遗产名录。

张莉也希望重建元亨兽医科技纪念馆，并加大对中西兽医结合研究的支持。开展中西兽医结合研究，研制开发无残留、天然环保的兽药，以自然疗法防治动物疾病，提升畜产品质量安全，确保人民群众的身体健康。

来源：安徽网

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责任编辑：张义凌