这些楼市利好落地没买房的快看 第一个就让你开心

原标题：来了！这些楼市利好已落地！没买房的人赶紧看，第一个就超开心。。。

今年的政府工作报告指出，更好解决群众住房问题。其中指出，要继续实行差别化调控，建立健全长效机制。作为长效机制的一部分，发展房屋租赁市场成为当前很多城市的一个重要手段，很多房地产公司都开发了针对年轻群体的长租公寓。

除了大力发展租赁市场，许多地方也在尝试用新的方式来满足居民的购房需求。去年9月，北京市正式发布了共有产权住房暂行管理条例和规划建设导则，把自住型商品房升级为共有产权住房，从规划、建设和销售等方面进行了优化调整。

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长租公寓长啥样？

很多年轻人对自己的生活都有不同的期待，有时候他们喜欢和很多人呆在一起，分享一些你知道而我不知道的事情，长租公寓就能够很好地满足这些年轻人的需求。

长租公寓主要针对20-35岁年轻白领人群，每间公寓面积25㎡ 租金每月4190元起，共有462间公寓，目前已经租出96%。

对于喜欢方便的年轻人，长租公寓是一个不错的选择。在这样的房间里，几乎配备了所有可能需要用到的家具，比如门口的小鞋柜，房间里的双人床，工作时候也不用担心，有一张小书桌，可以约着朋友在沙发上看电视聊天，更重要的是在公寓里可以为自己做一顿最重要的早餐。为了保证私密性，每个房间配备了独立的卫生间，既可以保证基本生活需求，也可以有一个健康的生活状态。

二楼的公共区域，不仅可以玩台球和乒乓球，还有一个24小时都会开放的健身房，并且还会有专业的教练。早上起来跑步洗澡后就可以到隔壁的办公室工作了。

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北京：共有产权住房加速落地

去年9月，北京市正式发布了共有产权住房暂行管理条例和规划建设导则，把自住型商品房升级为共有产权住房，从规划、建设和销售等方面进行了优化调整。

今年3月1日，北京海淀区中铁碧桂园共有产权住房项目完成选房。包括装修在内，项目的均价仅为35000元/平方米，与周边50000元以上的二手房价格相比，低了不少。项目由购房人和政府共同持有房屋产权，购房者个人持有70%，政府持有30%。

碧桂园控股北京区域执行总裁 任儒鹏表示，3月1日推出的这部分是针对海淀户籍的无房家庭以及长期在海淀工作的其他区的北京户籍家庭配售。这是70%的部分，后续还有30%是面向海淀工作的，但是非北京户籍的新北京人配售。

除了在选址规划上更加注重职住平衡，共有产权住房在居住品质上也有了更大提升，所有项目都将实行“全装修交房”。在北京平谷的一处共有产权项目中，南北通透的户型设计、干湿分离的卫浴空间、保温隔音的双层中空玻璃等交付标准，甚至超过了很多普通商品房。

从去年11月开始，该项目样板间就已经对购房者开放，申购手续已经实现全流程网上办理，申购家庭只需在线填写最基本的个人信息资料，就可完成申请。

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三四线城市房地产市场的变化

在“租售并举”、“房住不炒”的倡导下，配以调控政策，一二线城市房地产市场在2017年整体稳定，而三四线城市也有了很大的变化。 许红是江苏如皋本地人，目前在成都做建筑工程方面的工作。

许红说，尽管她在成都工作，但并没打算在那买房，这次春节回家，她发现家乡如皋已经被纳入了上海的大城市群规划，已经开建的高铁通车后到上海只需要37分钟，老家政府还引进了很多高新技术企业，这让她坚定了在家乡置业的想法。

像许红这样在一二线城市工作，趁着春节期间返乡置业的购房者还不少。销售人员告诉记者，他们从大年初一就开始上班了，整个春节期间一天就能成交十几二十套房子。

江苏如皋某楼盘项目总经理 史大成表示，春节期间购房的人还是比较多的，主要以返乡客为主，我们统计了一下大概有60%到70%。这个返乡潮其实在15年之前表现的不是太明显，15年之后返乡购房的客户明显增多。

数据显示，2017年1-10月，如皋商品房共销售122万平方米，成交金额55.76亿元，同比增长38.7%。2017年，全国商品房销售面积接近17亿平方米，创下历史纪录，大部分来自三四线城市。

国务院发展研究中心市场经济研究所副所长 邓郁松表示，大城市的生活成本会比较高，所以在大城市周边的很多城市，会成为在大城市工作的人的一个选择。特别是随着整个交通条件的变化，相当一部分群体到大城市周边去选择置业。

责任编辑：张岩