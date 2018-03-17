北京大兴试行免费提供课后延时服务 不教新知识

原标题：大兴试行“课后延时服务” 家长：“可以安心工作了”

摄/记者 宫主

法制晚报·看法新闻（记者 武玉姗） 为解决低龄学生“三点半”难题，今春的新学期，大兴新城直属地区的60所小学、幼儿园全面试行低龄学生、幼儿“课后延时服务”，为不能按时被家长接走的低龄儿童给予免费的集中看护，直至晚6时30分。

3月15日下午，记者对大兴区第八小学及其周边的托管班分别进行了探访。有家长表示，比起托管班更愿意让孩子参加学校的课后延时服务，家长也可以安心地工作了。

坚持自愿原则 不增授新知识

据大兴区教委副主任寇国新介绍，大兴区首推“课后延时服务”，服务为免费提供。

据了解，“课后延时服务”在2017年底，已经在大兴八小、大兴六小、北京小学翡翠城分校3所小学以及大兴一幼、大兴五幼、大兴十一幼3所幼儿园进行了试点，20天中累计服务儿童400多人次。

在前期试点的基础上，大兴区教委会同相关部门研究制定了开展低龄学生、幼儿“课后延时服务”工作的实施意见，进一步明确了“课后延时服务”工作的相关要求。

按照《意见》要求，今年春季新学期，正式在新城直属地区的60所小学和幼儿园进行全面试行。

坚持家长、学生、服务教师自愿的原则，服务学生群体为确因工作原因、实际困难，不能按时接走的小学1至4年级学生和在园幼儿。

“这项服务主要是为了解决家长们的困难，起到安全看护学生的作用，并不会在课后延时中教授新知识、新技能。”寇国新介绍，有服务需求的家长，需要提前向学校提出申请，学校根据申请安排教师。同时，不同班级的学生将组成规模不超过20人的“临时班”，由两名教师管理。教师会将学生聚拢到固定场所，带领学生看书、完成作业。

今年9月，此项服务将在大兴区99所公办小学和幼儿园中推广。

可随时接走孩子 需家长登记确认

昨天下午，记者来到大兴区第八小学，在学校的一间教室里，二十来个不同年级的学生在两位老师的带领下，正在安静地看书、写作业。期间，不时有学生被老师送来，也有学生被家长接走。

“进来的同学先签一下名字。”一位老师手中拿着《大兴八小课后延时服务值班记录表》，上面写着日期、带班领导和服务老师的名字，学生进入教室需把自己的名字写在上面进行登记，随后入座，在服务老师的带领下写作业或看书。

“头抬高，坐直一点，这样对眼睛不好。”服务老师张老师细心地对一位同学的错误坐姿进行纠正。张老师介绍说，课后延时服务可以让家长安心工作，孩子也可以在温暖的教室里写作业，“虽然辛苦，但她觉得很值得。”

记者注意到，来接孩子的家长需要在学校大门处由保安确认身份后再带入教室。家长需在记录表上找到自己孩子的名字并签字、填写手机号及接走孩子的时间，方可接孩子离开校园。

“我们是双职工，以前孩子都由老人接，但由于天气等原因，有时老人接也有困难。”一位家长表示，学校有了课后延时服务，自己终于可以安心地工作了。

“孩子 在老师的看管下看书写作业比爷爷奶奶管的效果更好。”他表示，课后延时服务确实解决了一些家长的后顾之忧。

服务坚持奉献 结合适当补贴原则

学校的党员、团员、领导班子组成了志愿者，在试点阶段成为值班的主力军，目前这支队伍有60人，大兴八小校长李曙东表示：“发扬无私奉献精神的同时，政府和大兴区教委正在争取给服务老师们的补助补贴。”

据介绍，学校的课后延时班有三四个，每个班安排两个老师，三个班有一名带班领导及各两名老师共7人。李校长表示，参与的学生人数也在逐渐增多，“学校共有1200名学生，目前申请报名参加课后延时服务的学生有200人。”

“在统筹安排教师的过程中，要充分尊重教师的个人意愿，服务工作坚持奉献与适当补贴相结合的原则，由区政府提供资金支持。”寇国新表示，在试点试行都成功的基础之上，2018年9月全面推广，会进一步完善实施意见，进一步规范管理，完善制度，细化流程，确保全面推广平安进行。同时，也会加强对参与课后延时服务工作教师处理突发问题能力的培养。

比托管班更让家长放心

据悉，针对“三点半”难题，去年2月，教育部印发了《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》，要求各地充分发挥中小学校主渠道作用、科学合理确定课后服务内容形式，同时，通过“政府购买服务”“财政补贴”等方式对参与课后服务的学校、单位和教师给予适当补助，严禁以课后服务名义乱收费。

在3月3日下午全国两会的“部长通道”上，对于伴随“三点半”难题出现的校外托管班乱象，教育部部长陈宝生表示，对学校周围野蛮生长的这些托管班，要进行治理，加以立法，至少是用行政法规加以解决。

昨天下午，记者又来到大兴区第八小学附近的一家托管班进行探访，记者看到，该托管班内有两间教室，大教室并没有坐满，里面的一间小教室坐满了一、二年级的七八位学生，有一位老师正在辅导他们写作业。

“现在是一个月600元，从放学到晚7时都可以来我们这里，现在是刚放学，让他们休息一段时间就有老师来辅导他们写作业了，家长可以在我们这买几本练习册，作为课外辅导。”该老师说。

另一位老师介绍说，以前该托管班有四个老师，现在不用那么多了，三位老师就能忙过来，下午5时许大教室也坐不满人，能空出三四个座位。她表示，今年招生数量减少了，“新学期我们还加强了学习程度，采用‘每日一小练，一周一大练’的模式对孩子进行强化复习训练。”

“由学校的老师看管更让我放心。”记者随机采访了几位家长，他们纷纷表示，对于社会上形形色色的托管班，他们更愿意孩子参加学校的课后延时服务。

来源：法制晚报

责任编辑：张义凌