杨元庆代表建议制定学前教育法 贯彻幼教准入门槛

原标题：杨元庆代表：贯彻幼儿教师准入门槛，提高收入保障同工同酬

北京晚报3月17日消息，针对学前教育存在的投入相对较少、幼儿教师待遇和保障体系尚待完善和缺乏相关法律保障等问题，全国人大代表、联想集团董事长兼CEO杨元庆提出“提高幼儿教师收入水平，切实保障幼儿教师权益”的建议。杨元庆建议，支持民办的普惠性幼儿园发展；贯彻幼儿教师准入门槛，保障同工同酬；制定出台《学前教育法》 保障幼师各项权益。

全国人大代表、联想集团董事长兼CEO杨元庆 东方IC 图

支持民办的普惠性幼儿园发展

杨元庆建议，国家加大对学前教育的财政投入，保证学前教育经费投入随经济发展而逐年增长。

杨元庆说，根据现行法规，发展学前教育属于地方事权，但考虑到各地财力水平差异较大，建议在中央财政转移支付中，对中西部地区、贫困地区的学前教育加大补贴力度；指导地方对农村地区学前教育制定专门规划，予以专项资金支持；充分发挥财政资金的引导作用，支持有条件的民间资源参与兴办学前教育。

“鼓励集体或单位自办的具有公办性质的幼儿园扩大对社会招生。对手续健全的民营幼儿园通过政府购买服务、减免税费、提供场地补贴、加强业务指导，允许其在合理范围内适当提高收费标准等方式，支持其健康发展。”杨元庆说，“对客观存在的缺乏资质的民营幼儿园视情况逐步纳入管理范围，制定规划扶持有一定基础的幼儿园在一定期限内逐步达标，同时淘汰存在重大安全隐患幼儿园。”

贯彻幼儿教师准入门槛，同时保障同工同酬

杨元庆说，应严格执行幼儿教师、保育员资格准入门槛，杜绝不合格人员上岗从业，对幼儿教师培养质量标准、评估实施的机构、原则、方式等进行更为明确的规定，提出具体可操作的标准和程序，提高幼儿教师培养质量。

杨元庆调研发现，目前，普惠性民办园教职工不执行事业单位工资，其工资制度和待遇水平由幼儿园根据《劳动合同法》等法规自主确定，民办幼儿园教师、公办园非在编教师待遇与公办学校在编老师相比偏低。

“各地可根据本地区收入情况，制定幼儿园教师指导性工资，在政府扶持普惠性民办园的资金投入中，应有相应比重直接投入于改善幼儿园教师收入，并逐步推动幼儿园教师‘同工同酬’。”杨元庆说，开展专项督查，确保依法将幼儿园教职工全员纳入社保体系。通过提高幼儿园教师待遇，吸引高素质人才投身学前教育。

制定出台《学前教育法》，保障幼师各项权益

杨元庆建议，“尽快制定《学前教育法》，在法律中明确学前教育作为‘国家学制的第一阶段’的重要地位，并通过专门的条款明确规定将幼儿教师培养纳入全国和各地教师队伍建设和培养的整体规划中。”

“在法律上明确关于幼儿教师各项权益保障，强化各级政府和教育行政管理部门在幼儿教师培养中应当担负的责任。”杨元庆说，将幼儿教师的保障工作纳入各级政府、监察和教育督导评价的范围，形成督导制度。

来源：北京晚报

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责任编辑：张义凌