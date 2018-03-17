汕头大学学子：关心李嘉诚是否会出席毕业典礼

2017年6月27日，汕头，汕头大学毕业典礼举行。李嘉诚出席。 视觉中国 资料图

原标题：汕大学子：关心李嘉诚是否会出席毕业典礼，希望他常回家看看

3月16日下午，李嘉诚先生在业绩发布会上称，今年他会辞去汕大名誉主席。

在潮汕地区提到李嘉诚，汕头大学和广东以色列理工学院这两所知名高等院校自然是无法绕开的。其中，汕头大学作为教育部、广东省、李嘉诚基金会三方共建的公立大学，长期以来得到了李嘉诚的鼎力资助。李嘉诚基金会此前还曾表态，对汕大的支持款项预计至2018年将超过80亿港元。

作为汕头大学校董会名誉主席，李嘉诚从2002年开始，每年都出现在汕头大学的毕业典礼上，并且发表致辞，语重心长地用一些“金句”寄语即将离校的毕业生们，让汕大师生倍感鼓舞。

“我觉得李先生只是换了一个岗位而已，而且无论李先生退休还是不退休，他胸怀祖国、情系桑梓的心都在那里。”听闻李嘉诚先生宣布退休的消息后，汕头一名高校老师如是告诉记者。

汕头大学学生林英涵当天在接受记者采访时也表示，得知李先生正式退休，“有点惊讶，但诚哥已经90高龄了，希望他能好好休息，安享天伦之乐。”林英涵告诉记者，与很多汕大学生一样，她也很关心“诚哥”今年是否还会出席汕大的毕业典礼，他们都很期待这一年一度和“诚哥”近距离接触的机会，希望他在退休后能够常回家看看。

来源：羊城晚报

责任编辑：张义凌