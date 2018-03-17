中国残联等电贺中国代表团冬残奥会金牌零突破

新华社平昌3月17日电 中国残疾人联合会、中国残奥委员会17日致电第12届冬季残奥会中国体育代表团，祝贺中国轮椅冰壶队实现我国参赛冬季残奥会历史上金牌和奖牌零的突破。
贺电说，欣闻我国轮椅冰壶队在比赛中团结一心、敢打敢拼、勇夺金牌，实现了我国参赛冬季残奥会历史上金牌和奖牌零的突破。同时，我代表团在雪上项目也取得了长足的进步。这是自2002年我国踏上冬残奥会征程以来跨出的历史性一步，书写了我国冬残奥运动发展的新篇章，为祖国和人民赢得了荣誉！谨向你们表示热烈的祝贺！
贺电说，你们的胜利是广大残疾人践行习近平总书记关于发展冬季体育运动重要指示的生动实践，必将为我国备战北京2022年冬残奥会奠定重要的基础，带动更多残疾人参与冰雪运动，激励广大残疾人更加勇敢地面对生活挑战，为实现全面建成小康社会和中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。
贺电最后说，希望你们再接再厉，圆满完成参赛任务，为祖国争光，为人生添彩。期待你们平安凯旋！
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