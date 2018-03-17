农业部：华北出现降水天气 墒情改善利于春播开展

记者从农业部网站获悉，今日中东部地区迎来新一轮降水过程，特别是华北受旱区出现雨夹雪天气，土壤墒情有所改善，利于小麦生长发育和春播开展。

此次降水过程主要有三个特点：降雨范围较广。西南东部、江汉、江南、华南以及西北东南部地区出现降雨天气过程。局部降雨量较大。西北东部、西南东部、江汉东南部、江南西部、广西北部及云南东南部等地出现中到大雨。预计未来几天，南方大部地区累计降雨量20—50毫米，局部超过100毫米。受旱区出现有效降雨。河北及京津地区此前已140多天无有效降雨。此次降水过程中，截至3月17日下午2点，河北石家庄西北部、保定西部出现6—10毫米雨雪，北京降水量近3毫米。

据各地反映和专家分析，此次降水过程对春管春播有利。一是补充土壤墒情。入春后，华北及黄淮北部等地气温偏高，土壤失墒较快，此次降雨过程有效补充了墒情。二是促进小麦生长发育。目前，冬麦区大部处于苗情转化升级和分蘖生长的关键时期，华北麦区陆续进入返青期，此次降雨利于小麦生长发育。三是利于春耕备播。目前南方正值早稻播种育秧高峰，此次降雨增加了水源，利于泡田整地和早稻育秧。

目前，春耕生产正由南向北陆续进入高峰期。下一步，农业部将坚定稳定优化粮食生产的目标不动摇，立足抗灾夺丰收，加强指导服务，强化措施落实，扎实抓好春耕生产，争取夏粮获得好收成。一是加强春季田管。根据冬小麦苗情长势和生长发育进程，组织专家制定技术方案，加强分类指导，落实关键技术，促进小麦正常生长发育。二是推进科学防灾。重点防范春旱、“倒春寒”等灾害，密切关注天气变化，及早落实应对措施，最大限度减轻灾害影响。三是强化病虫防控。重点做好小麦条锈病、纹枯病、赤霉病和油菜菌核病的防控，加强病虫监测，及时开展应急防治，大力开展统防统治，实现虫口夺粮保丰收。四是精准指导服务。组织专家和农技人员深入春耕生产一线，开展指导服务。对重灾区和病虫重发区，采取蹲点包片、进村入户等方式，帮助农民解决生产中的实际困难。五是狠抓春播备耕。强化政策引导，指导各地优化种植结构，尽快将种植意向落实到田。加强种子、化肥等生产资料调剂调运，狠抓农资市场监管，保障春耕生产用种用肥需要。

责任编辑：张建利