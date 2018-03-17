解放军和武警部队代表团:坚决听从习主席号令指挥

新华社北京3月17日电题：解放军和武警部队代表团全体代表一致表示 坚决听从习主席号令指挥 担负起新时代使命任务

新华社记者李宣良、梅世雄、梅常伟

核心领航新时代，统帅掌舵新征程。在17日举行的十三届全国人大一次会议第五次全体会议上，中共中央总书记、中央军委主席习近平全票当选中华人民共和国主席、中华人民共和国中央军事委员会主席。亲眼见证、亲身参与这一重大历史时刻，解放军和武警部队代表团全体代表倍感振奋、深受鼓舞。

大家一致表示，习主席是新时代国家的掌舵者、人民的领路人，全军官兵必须始终凝聚在党的旗帜下，坚决听从习主席号令指挥，担负起党和人民赋予的新时代使命任务，为实现党在新时代的强军目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

“习主席作为党的核心、军队统帅、人民领袖，众望所归，当之无愧”

“党的十八大以来的五年，党、国家和军队各项事业取得历史性成就、发生历史变革，最根本的就在于我们有以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，有习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引。”

这是出席十三届全国人大一次会议的解放军和武警部队代表团全体代表的共同心声。

“习主席以巨大的政治勇气和强烈的责任担当，推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，引领人民军队实现了政治生态重塑、组织生态重塑、力量体系重塑、作风形象重塑。习主席作为党的核心、军队统帅、人民领袖，众望所归，当之无愧。”全国人大代表、西部战区副司令员兼西部战区空军司令员战厚顺说，维护核心、听从指挥关乎旗帜道路方向，关乎党运国脉军魂，必须坚定不移忠诚核心、拥戴核心、维护核心。

“五年来，人民军队恢复了一些带根本性的东西，破解了一些深层次矛盾，取得了一些开创性成果，在中国特色强军之路上迈出了坚实步伐。”全国人大代表、陆军第81集团军军长黄铭说，“这些难题的解决、大事的办成，都是因为有习主席的英明领导。习主席全票当选国家主席和国家军委主席，这是国之大幸、军之大幸、民之大幸，我们完全赞成、坚决拥护，由衷高兴、真诚拥戴。”

“有习主席掌舵领航，我们一定能够实现党在新时代的强军目标”

中国特色社会主义进入了新时代，国防和军队建设也进入了新时代。党的十九大全面擘画了新时代国防和军队建设的宏伟蓝图。

“历史雄辩地证明，要把伟大梦想变成现实，必须有一个坚强的领导核心。”全国人大代表、海军副参谋长宋学说，“形成领导核心是我们党成熟的标志、有力量的体现。领导核心坚强，党和国家事业就充满希望。新时代，我们这个核心就是习主席。有习主席掌舵领航，我们一定能够实现党在新时代的强军目标，把人民军队全面建成世界一流军队。”

“我国仍然处于重要战略机遇期，前景十分光明，挑战也十分严峻。”全国人大代表、火箭军政治工作部主任程坚说，走好新时代的长征路，进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想，我们比任何时候都更需要一个坚强的领导核心。

伟大时代，需要思想指引；伟大事业，需要核心领航。全国人大代表、陆军某旅火箭炮营班长袁远说，习近平强军思想具有强大真理魅力和实践威力，必将引领我们夺取新时代强军事业新的伟大胜利。

代表们一致认为，实现党在新时代的强军目标、把人民军队全面建成世界一流军队，一刻也离不开核心掌舵领航，一刻也离不开核心凝心聚力，一刻也离不开核心强力推进。

“维护核心、听从指挥，最根本的是在任何时候任何情况下都坚决维护和贯彻军委主席负责制”

“国家大柄，莫重于兵。”全国人大代表、河北省军区政委韩晓东说，人民军队历来强调“兵权贵一、军令归一”。这个“一”，就是党的核心、军队统帅。

代表们认为，中央军委实行主席负责制，是宪法和党章规定的重大制度，是党和国家军事领导制度长期发展的重大成果，凝结着我们党建军治军的宝贵经验和优良传统。全面深入贯彻军委主席负责制，关乎我军建设根本方向，关乎新时代强国强军事业发展，关乎党和国家长治久安，关乎中国特色社会主义前途命运。

“维护核心、听从指挥，最根本的是在任何时候任何情况下都坚决维护和贯彻军委主席负责制。”全国人大代表、中央军委纪律检查委员会正军职专职委员凌焕新说，我们要立足新的政治站位全面深入贯彻军委主席负责制，严明政治纪律和政治规矩，全面彻底肃清郭伯雄徐才厚流毒影响，确保全军坚决听从习主席和中央军委指挥。

“对我们基层官兵来说，维护和贯彻军委主席负责制，就是要抓好练兵备战工作，始终以高昂的精气神，保持箭在弦上的紧迫感，找准差距补短板，盯着强敌练硬功，确保党中央、习主席一声令下，能够决战决胜、不辱使命，用实际行动体现对领袖的忠诚拥戴。”全国人大代表、陆军第71集团军某旅班长杨初格西说。

代表们一致表示，新时代的强军征程上，全军要全面贯彻习近平强军思想，全面贯彻党对军队绝对领导的根本原则和制度，确保部队绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠，坚决听习主席指挥、对习主席负责、让习主席放心。（完）

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责任编辑：张建利