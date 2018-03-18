芈月传作者：网络作品侵权代价微薄 维权代价大

原标题：全国人大代表、浙江省网络作家协会副主席、《芈月传》作者蒋胜男接受新京报专访

网络作品侵权代价微薄维权代价很大

3月12日，十三届全国人大一次会议浙江省代表团，全国人大代表蒋胜男接受媒体采访。新京报记者 薛珺 摄

近日，全国人大代表、浙江省网络作家协会副主席、《芈月传》作者蒋胜男接受新京报记者专访时说，网络作者维护版权的困境在于侵权代价微薄而维权代价很大。我国网络小说的创作，以及版权保护、IP开发等方面，都处在起步阶段，相信将来一定会有更多优秀的作家和优质的作品出现。

谈代表建议

著作权使用期限不应超过10年

新京报：今年参加两会，你带来什么样的建议？

蒋胜男：我带来的建议是《保护原创，促进网络文学健康发展》。因为网络文学发展到现在，市场反响很好，也拥有很多读者。但随之而来的是一系列的问题，尤其是这三点问题特别严重。

首先是盗版的问题，虽然经过这两年的治理已经大为好转，但是情况仍然严重，甚至很多作品存在着被“秒盗”的情况，你把作品贴出来，不到一分钟就被盗版网站拿去，这个时间是以秒计算的。再一个是抄袭现象，现在对抄袭行为的认定是重复率达到20%，但是如果一个抄袭者把每一个作家都抄了10%，以这样的方式把作品拼凑出来，那该如何认定？现在抄袭行为越来越猖獗，甚至把很多作家的主要故事揉成在一起，就是“你的故事、我的人物、他的桥段”的组合，这样对于整个认定工作是非常困难的。还有一特别严重的问题是侵权，网站与作者原来的合约比较宽松，现在各个平台方都有法务团队，也越来越强势，我一直呼吁有关部门能够出台一些劳务制式合同，就像买房到房管局签订的制式合同一样，希望能够签订一个双方认可的处于公平合理范围内的和约。

新京报：现在作者的哪些权益经常受到侵害？

蒋胜男：一个是作品自身的所有权，打个比方，J·K罗琳在创作了《哈利波特》第1部之后，还可以创作第2部到第7部的续集，而中国作者很可能在创作了《哈利波特》第1部后，发现《哈利波特》整个作品的命名创作权已经不属于自己。还有作品的延伸权益，以及作品的授权期限等。很多合约签的是20年甚至更长，相当不合理。

新京报：对作品著作权使用期限的问题你有具体的建议吗？

蒋胜男：我觉得最长不能超过10年。一般情况三到五年是比较合理的。

比如说版权开发，其实三到五年基本上都能完成，如果一个作品因为授权不慎，导致授予一个不能开发的版权方，那可能要搁置三到五年。作品著作权使用期限在三到五年的话，至少这个期限以后，作者还可以重新进行授权。现在出现一些情况，当有意向开发的版权方找到作者的时候，作者发现自己的著作权是被无限期授权出让，得不到开发的。

谈版权保护

版权纠纷多 说明人们法律意识强

新京报：现在网络作者在维护版权方面的困境在哪里？

蒋胜男：困境在于侵权代价微薄，而维权代价很大。一个作者可能对情感或是文字方面有所长，但在维护自身权益尤其是在法律方面需要得到帮助。

目前我们有出版部门，有作协，但是没有一个专门为作者保驾护航的法治机构。作者要和某个平台签约的时候，该先找哪个部门下载制式合同？如果对方不愿意用这个制式合同的时候，作者该怎样去求助？

新京报：你遇到过被侵权的事情吗？

蒋胜男：遇到过，《芈月传》的名字曾经被抢注，然后被50万元卖掉了。《芈月传》出来以后，市面上出现了七八个版本的《芈月传》，而且都在宣传同名电视剧。我很生气，在网上发了一篇微博，结果盗版方跟我说：“我就是冲着你这个名气，我也知道得不到你授权，你多骂我几声。”

新京报：和传统小说相比，网络小说在维权等方面有什么不同？

蒋胜男：我觉得跟传统小说相比，网络小说作者的维权意识更强，虽然对网络小说的侵权行为很猖狂，但事实上网络作者的版权认定是更清晰的，因为你在什么网站什么时候发表的文章，都是清清楚楚的。

所以我觉得网络时代版权纠纷多了，恰恰说明人们的法律意识增强了。

新京报：你觉得现在是网络小说创作的黄金时期吗？

蒋胜男：对于网络小说的整个创作来说，包括版权保护和IP开发等，应该都还处于刚刚起步阶段。但是中国拥有这么大的市场，不管是创作人群还是阅读人群，相信应该是全世界最多的，我觉得将来一定会有更多优秀的作家和优质的作品出现，发展只会越来越好。

谈历史题材

历史的“钉子”虽小 但不能丢开

新京报：你的作品主要是历史题材，在写作的时候，怎么把握情节创作和历史事实之间的关系？

蒋胜男：有人说历史只是挂我作品的一个钉子，以此认为历史的考据不重要。但我要说如果钉子不牢，作品会整个塌下来。历史作家其实有点像法医，在现场找到一些碎骨头、头发或是一些其他的东西，但对整个人体掌握了充分的知识，就能根据一点点的DNA推断出整个人的情况。我们在史料上找到的东西是很少的，这些东西都不是无端生就的，历史的钉子虽小，但是一定要牢固，不可以把它丢开。

通过阅读史料，会得到古人的精神共振，当我全身心投入，在那个时代面临着大冲击、大摧残的时候，内心会发生很大的改变，所以我有足够的精神力量去对抗世界很多无名的伤害。对我而言，历史创作是一种修炼，也是一种提升。

新京报：在写《芈月传》的时候，有想过可能会改编成电视剧吗？

蒋胜男：没有，对我来说，写作是要让人们知道过去的人是怎么想的。其实，一个人心有鸿鹄的时候，想的是把它创作出来，在射箭的时候想的应该是把大雁射下来，而不是想这个大雁射下来该清蒸还是红烧。当你想这个的时候，大雁已经跑了。

新京报：现在一些影视剧在改编历史作品时出现了歪曲历史的现象，对这种情况你怎么看？

蒋胜男：一个是因为商业利益，可能急功近利，觉得这个题材一两年内会很好，然后就赶着上。创作者对历史没有足够的认识，只是想迅速把人物拿过来，变成一个故事。此外，可能有一些规定，在小说改成影视作品的时候，必须有一个朝代，所以他不得已把一个完全架空的传奇故事，硬塞到一个朝代里头，然后人们会发现所有故事情节跟历史是对不上号的。

我觉得没有朝代的故事如果硬找一个朝代落地，反而会让广大观众对历史产生混淆，倒不如像以前的港剧一样，写明“本剧故事纯属虚构，如有雷同完全巧合”。

新京报记者 贾世煜

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责任编辑：桂强