北京结束145天无有效降水日记录 下周最高温21℃

原标题：京城春来早 瑞雪漫天飘

结束145天无有效降水日记录 下周最高气温达19℃至21℃

本报讯（记者 赵婷婷）在“干渴”了一个冬天之后，北京终于迎来了一场“像模像样”的降雪。截至3月16日，北京南郊观象台连续无“有效降水”日数已达145天，昨天的雨夹雪或小雪天气过程，终于终结了这个连续无有效降水日数的最长记录。

下雪啦！北京市民终于盼来了一场“有效”的降水。微信朋友圈再一次被“晒雪”的照片刷屏，网友纷纷“汇报”自己所在区域的雪情，兴奋之情溢于言表：“这雪让我们足足等了两个月啊！”“大兴这边也在下”“巴沟这边落雪，终于闻到了久违的泥土味”……

气象部门介绍，受西南暖湿气流和冷空气的共同影响，从昨天凌晨开始，到下午本市大部分地区出现降雪或雨夹雪天气。

此次降雪天气过程于傍晚时分趋于结束。市气象台统计显示，昨日5时至17时，全市平均降水3毫米，城区平均3.5毫米，东南3.4毫米，西北和东北2.8毫米，西南2.2毫米，最大降水出现在朝阳区豆各庄站，达到7.1毫米，南郊观象台降水4.4毫米。此次降水结束了北京连续145天无有效降水日记录。

“此次雨夹雪天气过程，相态比较复杂，早晨降水由降雨开始，后来逐渐转为降雪的相态，但由于湿度比较大，雪落地即化，同时雪后夜间能见度明显下降，只有1公里左右。”北京市气象局首席预报员马小会分析称。市气象台昨天傍晚发布了大雾黄色预警信号，昨天夜里到今天上午，本市大部分地区有雾，能见度小于1千米，部分地区小于500米，同时，降雪后道面湿滑，市民要注意防范。

北京青年报记者了解到，昨天白天的最高气温只有2.3℃，今天影响北京的降雨云带东移出京后，天空将放晴，气温将有明显回升，今明两天白天最高气温将升至13℃左右，同时风力不大，有利于市民外出户外活动。

气象部门预计，下周北京地区的气温将呈现“跳跃式”走高，3月22日至25日为晴到多云天气，受暖气团控制，气温大幅度回升，最高气温可达19℃至21℃，最低气温5℃至6℃。虽然气温回升，但昼夜温差较大，且气温起伏明显，市民要及时调整着装，以防感冒。摄影/本报记者 郝羿

核心

北京终结连续无降水记录

1月21日夜间北京曾出现大范围降雪，为初雪日。根据气象观测规范，某气象观测站出现日降水量≥0.1毫米记为一个“有效降水日”。在北京地区气候资料分析中，一般以南郊观象台为代表进行历史比较。1月21日的降水量小于0.1毫米，因此南郊观象台在统计有效降水日数时，仍记为“无”。昨天的降水是雨夹雪或小雪天气量级，但却是去年秋冬以来首次全市性有效降水过程。观象台2017年10月23日至2018年3月16日连续145天无有效降水日记录就此结束。文/本报记者 赵婷婷

现场

游客踏雪寻梅 “定格”美景

本报讯（记者 王斌）初春的首场降雪吸引了很多市民游客到市属公园赏花赏景。北京青年报记者从市公园管理中心获悉，昨天的降雪，使市属公园的游客接待量较往日增长近三成，尤其是颐和园、天坛、北海等皇家园林，瑞雪与红墙相互交融，吸引了大批摄影爱好者。还有许多游客前往北京植物园、香山公园、玉渊潭公园“踏雪寻梅”，欣赏“雪融花”的别致春景。

北京植物园卧佛寺内的腊梅正值盛花期。昨天，在皑皑白雪与古寺红墙的映衬之下，一朵朵盛开的腊梅犹如金色的精灵绽放枝头，风雪中一阵阵沁人心脾的幽香更是令人陶醉。伴随着一场春雪，卧佛寺吸引了大批游客“踏雪寻梅”。而位于香山公园梅谷内的腊梅花也吸引了不少游客驻足欣赏，纷纷拿出手机和相机，记录下雪中梅花的美景，嫩黄的花朵、晶莹的白雪相映成趣。

玉渊潭公园内，230余株腊梅在雪中开放，观赏面积达到近3000平方米。据了解，玉渊潭公园主要栽种了素心腊梅、磬口腊梅、狗牙腊梅和虎蹄腊梅四大种类，分别位于公园桥下西门向东至生命绿洲沿线及公园牡丹园东侧。

公园管理中心相关负责人介绍，市属各公园组织近2000名职工在雪后第一时间，清扫干净主要游览区、门区入园通道，针对湿滑情况，在门区、坡道处铺上防滑垫、无障碍设施，进行地面、座椅和扶手的清洁和擦拭。对雪压的小型灌木进行了清扫，其他树枝上的薄雪保留，继续保留飘落的效果。

据了解，此次春雪可谓是一场“及时雪”，不仅缓冲了北京地区园林苗木在冬季及早春的干旱，尤其是前段时间气温较高，各市属公园适度提前浇灌返春水的基础上，进一步缓解了近期的干旱状况，十分有利于公园绿地的“返青”。

摄影/本报记者 汪震龙

责任编辑：桂强