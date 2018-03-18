广东工会会员生日费提至400元 生育慰问最高千元

原标题：省总工会发布基层工会经费收支管理实施细则

生日费提至400元 生育慰问最高千元

广州日报讯 （全媒体记者王晓全 通讯员王娅）记者从广东省总工会获悉，近日省总制定并下发《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》（下文简称《实施细则》），就工会经费用于职工的各项开支作出规定，23项支出项目中有14项新增项目。新增福利包括结婚生育、退休离岗、丧葬慰问等，均有相应的慰问品、慰问金发放标准。

退休可发放不超千元纪念品

新增项目中指出，工会会员结婚、生育时，基层工会可给予慰问品和慰问金，标准一般不超过1000元。退休离岗的工会会员可召开座谈会予以欢送，座谈会可购买适当的干鲜水果等食品，同时可为本人发放不超过1000元的纪念品。工会会员去世时，基层工会可发放不高于3000元慰问金，工会会员直系亲属去世发放不高于1000元慰问金。

职工教育活动项目方面，《实施细则》新增素质提升补助项目，可对获得相关技能、职称、学历证书的职工予以适当补助。

职工文体活动方面，春游秋游不再限定于市内，但应当日往返；可安排工作餐，开支交通费。文体活动还新增了劳务费和服装费，其中劳务费支付标准为教练、裁判员、评委每半天不超过500元，其他工作人员每天不超过400元；服装费人均标准一般不超过500元。

新增春节联欢会项目，规定可购买适当的干鲜水果等食品，可为参加人员发放人均标准不超过400元的纪念品。

防暑防寒防雾霾都有补贴

记者了解到，极端天气也被纳入新增福利项目中，规定指出可购买防暑降温、防寒保暖、防雾霾用品以及食品饮料，每人每次不超过300元。

新增的职工互助保障计划，规定基层工会可为职工购买省职工互助会互助保障计划。具体保障计划选择和费用列支额度，根据各单位实际，经相关民主程序确定。

困难职工帮扶方面，新增困难帮扶救助，医疗救助标准为每人每年不超过医疗费个人自费部分。日常生活救助标准为每户每年不超过当地低保标准年度总和。助学标准为每生每年不超过十个月基本生活费用总和，原则上不超过5000元。

节日福利年度不超2500元

职工集体福利项目中规定，国家规定的法定节日包括元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节等节日福利，年度总额一般人均不超过2500元，节日慰问品可发放普通粽子、普通月饼、米、面、油、肉等以及日常生活用品等，但不可发放现金、购物卡、代金券等。其中生日慰问标准从原来的人均300元提高至400元。可发放蛋糕等实物慰问品，也可发放指定蛋糕店的蛋糕券。

省总工会相关负责人表示，《实施细则》重点对基层工会经费的使用作出了明确规定，强调要严格执行中央八项规定，围绕工会主责主业，合理有效地使用资金，把更多工会经费用在职工身上，不准将工会经费用于服务职工群众和开展工会活动以外的开支，确保工会经费取之于职工用之于职工。

增三项困难职工帮扶项目

《实施细则》围绕提升职工技能素质、加强新时期产业工人队伍建设目标要求，新增了职工素质提升补助项目和岗位练兵、技术比武、技术培训等劳动技能竞赛活动进行奖励项目。

围绕职工服务和困难帮扶，新增了三项困难职工帮扶项目，如对工会会员本人及家庭困难帮扶补助、高温寒冷雾霾天气慰问一线职工、为职工购买省职工互助会互助保障计划等。

围绕基层工会自身建设，新增了三个项目，如对兼职工会干部和社会化专职工会工作者进行补贴等。

责任编辑：桂强