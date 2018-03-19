“旅居养老”逐渐成为中国老年人生活新潮流

原标题：“旅居养老”渐成中国老年人生活新潮流
还有两个月才退休，55岁的徐女士已与老同学们一起预订了6月的“邮轮15日游”，迫不及待规划起自己的“新生活”。
随着中国居民经济水平的不断增高，“旅居养老”正成为不少中国老年人的生活新潮流。他们认为，这能帮助他们找到更多快乐和归属感，也能减轻子女负担。
“旅居养老”包括乡村旅游模式、酒店公寓模式、异地养老社区模式、旅居换住模式等不同形式，其共同特点是丰富和改变了老人的旅游、生活、娱乐等方式，提高了老年人的生活品质和幸福指数。
国家统计局2017年国民经济和社会发展统计公报显示，中国60周岁及以上人口为2.4亿人，占人口比重17.3%，其中65岁及以上人口占总人口11.4%。
专家指出，中国老年人数量正进入增长的高峰期。随着物质水平和精神需求的提高，“旅居养老”这种生活模式，逐渐成为中国老年人生活的新风尚。记者 白瑜 深圳报道
来源：经济参考报
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