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新疆生产建设兵团工商联主席史贯中被审查调查

新疆生产建设兵团工商联主席史贯中被审查调查
2018年03月20日 08:03 中央纪委监察部网站
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　　新疆生产建设兵团工商业联合会党组副书记、主席，兵团总商会会长史贯中接受审查调查

　　据新疆生产建设兵团纪委消息：新疆生产建设兵团工商业联合会党组副书记、主席，兵团总商会会长史贯中涉嫌严重违纪，目前正在接受纪律审查和监察调查。

　　史贯中简历

　　史贯中，男，1959年10月出生，汉族，浙江嵊州人，1976年9月参加工作，1996年11月加入中国共产党。中央党校大学学历，高级经济师、高级工程师。

　　1976.09-1979.12 农七师一二五团三连职工、炊事班班长；

　　1979.12-1981.12 农七师一二五团基建连预算员、统计员；

　　1981.12-1984.09 农七师二建五分公司预算员；

　　1984.09-1986.10 农七师一二五团基建科副科长；

　　1986.10-1989.01 农七师二建计划合同科副科长；

　　1989.01-1992.01 农七师二建计划合同科科长，克拉玛依工区主任；

　　1992.01-1993.01 农七师二建计划合同科科长；

　　1993.01-1996.05 农七师二建经营办主任（1992.09-1993.08 南京建工学院房地产开发经营管理专业证书班学习；1992.09-1995.09 兵团党委党校农七师分校经济学专业学习）；

　　1996.05-1998.01 农七师二建副经理（1995.08-1997.12 中央党校函授学院经济管理专业在职大学学习）；

　　1998.01-2002.03 农七师二建经理（2000.12-2002.03 石河子大学农业经济管理专业研究生课程进修班学习）；

　　2002.03-2002.09 农七师奎管处党委书记、处长；

　　2002.09-2005.08 农七师奎管处党委书记、处长兼新疆北方建设集团党委书记、董事长；

　　2005.08-2007.01 农七师天北新区党工委副书记、管委会主任；

　　2007.01-2011.08 农七师总经济师兼农七师天北新区党工委书记、管委会主任；

　　2011.08-2011.10 农七师党委常委、副师长兼农七师天北新区党工委书记、管委会主任；

　　2011.10-2012.12 农七师党委常委、副师长兼农七师天北新区党工委书记；

　　2012.12-2013.04 第七师党委常委、副师长兼第七师天北新区党工委书记（2012.09-2013.01 中央党校第63期新疆地厅级民族干部培训班学习）；

　　2013.04-2016.09 第七师党委常委、副师长；

　　2016.09-2016.12 兵团工商业联合会党组副书记、主席人选；

　　2016.12-　　　　兵团工商业联合会党组副书记、主席，兵团总商会会长。（新疆生产建设兵团纪委）

责任编辑：张岩

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