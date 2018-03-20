中央纪委监察部网站更名为中央纪委国家监委网站

原标题：中央纪委国家监委网站简介

中央纪委国家监委网站是由中共中央纪律检查委员会、中华人民共和国国家监察委员会主办的综合性党务政务门户网站。原名“中央纪委监察部网站”，于2013年9月2日正式上线，域名为www.ccdi.gov.cn。2015年1月1日，网站改版并开通客户端。2016年1月1日，网站微信公众号上线。2018年1月1日，网站再次全新改版。2018年3月20日，更名为“中央纪委国家监委网站”。“一网一端一微”覆盖传统互联网、移动互联网和社交媒体平台，形成“三位一体”立体传播格局。

网站定位。网站是中央纪委国家监委信息公开、新闻发布、政策阐释、民意倾听、网络举报的主渠道、主阵地，以中央纪委国家监委和各级纪委监委机关为依托，倾力打造权威发布平台、宣传教育平台、工作展示平台、互动交流平台、网络监督平台和纪检监察业务数据库，为全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作提供舆论支持和宣传服务。

网站内容。网站设有导航栏、头条头图、要闻、新时代新本领、监督举报、党纪法规库、视频、公开课、图解图说、专题集粹、工作动态、互动交流、历史文化等14个版块65个栏目，以文字、图片、视频等全媒体化形态呈现。

网站功能。一、宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，建立习近平总书记全面从严治党重要论述数据库。二、及时发布党中央和中央纪委国家监委的重大部署、重要会议、重要通报，第一时间发布有关监督执纪问责、监督调查处置信息等。三、权威解读全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争的形势任务、决策部署、政策法规。四、展示各地区各部门全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争的进展成效、创新实践、成果经验等。五、开展历史文化宣传，涵养文化自觉、培育文化自信。六、开展互动交流，开辟留言板等专栏，主动接受网民对全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的意见、建议、咨询等，搭建纪委监委机关与网民沟通交流的平台。七、接受网络信访举报，在首页设置12388举报、反腐败国际追逃追赃举报和党风政风监督举报版块，为群众顺畅、安全举报提供便捷通道。八、提供专业数据服务，建立与全面从严治党相关的常用党内法规制度库和国家法律法规库等数据库，内容系统，权威实用。

欢迎对中央纪委国家监委网站提出意见和建议。

联系方式：中央纪委国家监委网站

网址：www.ccdi.gov.cn

邮箱：ccdi@mos.gov.cn

来信请寄：中央纪委国家监委网站

邮编：100053

网上举报：www.12388.gov.cn

责任编辑：张岩