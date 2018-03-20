原标题：北京试点扫码乘坐公交 可享受五折优惠政策

3月20日，据北京市政一卡通公司消息，一卡通公司已经试点推出了“扫码乘公交”服务，用户无论持何种型号的智能手机，只要扫描二维码即可乘坐公交车。

据介绍，想要体验这一服务的用户，需在北京一卡通App中实名开通“电子卡”业务。该项业务开通不收取任何费用、支持微信免密支付，享受现行五折乘坐公交的票制票价优惠政策。

扫码乘车目前正在通州、昌平、顺义、密云、大兴、平谷共6区县的部分公交线路试点应用未来，将在更多的线路推广。（北青报记者 刘珜）

责任编辑：张义凌