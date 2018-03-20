原标题：全国人代会首设代表通道，亮相的45人都说了啥？

来源：观海解局微信号

法制晚报·看法新闻（记者 张莹）3月20日8时45分，随着全国人大代表、广西百色市长周异决在回答完记者有关“扶贫攻坚进展”的问题，本次人代会上的“代表通道”集体采访活动宣告结束。

至此，今年全国两会期间，首次设立的“代表通道”共开启5次，地方政府官员、企业家、教师、工人、农民、工程师等组成的45位代表在展现风采的同时，直接回答了社会普遍关心的各种话题。

（看法新闻记者在代表通道上举手提问）

45位代表走上“代表通道”

3月20日，第五场“代表通道”集中采访活动开启，此次共有9位人大代表走上通道，接受中外记者采访，包括吉利集团李书福、歼20总设计师杨伟、江苏康缘药业董事长肖伟等人亮相本次采访。

据看法新闻记者统计，两会期间“代表通道”共开启5次。走上“代表通道”的45位代表，分别包地方政府官员、民营企业家、教师、工人、农民、工程师等，他们所引申出来的话题都是时下的热点。

（代表通道现场）

看法新闻记者注意到，这是全国人代会历史上第一次通过通道采访的形式讲述代表心声，展现代表风采。“代表通道”就设在代表委员们进入会场途经的人民大会堂中央大厅，在这条二十多米长的通道上，来自不同领域的全国人大代表们与中外记者“零距离”接触，展现风采的同时，直接回答社会关心的话题。

两会新闻中心负责人介绍，“亮相通道的代表人选从媒体推荐和代表团推荐中产生，并充分结合热点话题。接受采访的代表也覆盖各个层面。”

据记者统计，每场“代表通道”有7-10位全国人大代表接受采访，采访活动约40分钟，地点设在人民大会堂中央大厅的集中采访区。这45位代表涵盖了各个领域，分别为：地方政府官员15人、企业家11人、工人农民5人、教师4人、专家学者4人、文艺工作者2人以及其他领域代表4人。

代表通道上演“故事汇”

看法新闻记者注意到，采访中代表以更接地气的方式“交卷”，多名代表携“故事”而来。

刘蕾是来自黑龙江省的一名基层教育工作者，也是赫哲族唯一的全国人大代表。据她介绍，赫哲族人口仅5400多人，大多聚居在双鸭山市和佳木斯市，有被联合国教科文组织列入非遗名录的“伊玛堪”等多项非物质文化遗产。

“我们只有语言没有文字。过去，民族文化只能靠口耳相传，困难重重，”刘蕾说。如今，民族聚居乡已开始推广民族工艺品，打造民族旅游项目，以多种方式传授民族语言，“相信一定能更好地传承民族文化。”

（刘蕾代表）

藏族代表卓嘎来自西藏玉麦，中国人口最少的行政乡。她和父亲、妹妹“一家三口”放牧守边，几十年如一日。在代表通道上，被问及家乡的变化时，卓嘎用藏语表示，通往外界的公路通了，村里买东西不需要现金、手机扫二维码支付即可。“变化是翻天覆地的。”

从大寨“铁姑娘队”队长到村党总支书记，郭凤莲代表从事农村工作已长达50多年。“农村在社会主义现代化建设中还有很大短板。怎么样补齐短板，代表有很大的责任。”她说，作为一名人大代表，自己5年来围绕“三农”问题提出了20多条建议，未来5年要继续履行好自己的职责，当好人民满意的代表。

每一位代表都“自带流量”

据悉，本次全国人大共有2980名代表，能够走上通道接受采访的只有少数人，用人大新闻局同志的话说，他们每一位都是“自带流量”的。

3月5日，第一场“代表通道”，第一位接受采访的就是腾讯首席执行官马化腾，他的发言热词是“改革开放四十年”和“数字中国”。在中国改革开放的窗口深圳生活将近30年的他表示，“互联网+”是手段，“数字经济”是结果，“数字中国”和“网络中国”是目标，希望用科技创新推动改革开放进一步发展。

（杨伟代表）

此外，亮相“代表通道”的企业家代表还有格力电器董明珠、小米科技雷军、吉利集团李书福等人。

此外值得关注的还有被称为“歼-20战机之父”的中国航空研究院副院长杨伟。他在采访中表示非常喜欢网友给歼-20起的名字。杨伟表示，歼-20是我国自主研发的第四代战斗机，按照美国和俄罗斯的最新标准就是第五代战斗机，我们内部把歼-20叫做威龙，网友给它还取了很多富有内涵的“小名”，包括黑丝带、银河战舰，我们都非常喜欢。

携各种特色物件亮相

记者注意到“代表通道”上还有不少颇具特色的物件亮相：翻译机、红苹果、竹编水杯……

3月13日，一只硕大的马铃薯就被带进了人民大会堂。在当天举行的第四场“代表通道”采访中，全国人大代表、中国工程院士朱有勇拿出这个约有七八两重的马铃薯，讲述了澜沧拉祜族同胞在脱贫攻坚路上所经历的天翻地覆变化：原先当地一年只种一次水稻，如今推广冬季马铃薯种植，一亩地农民收入9000元，冬闲田变成了效率田。

（郭大进代表）

走进人民大会堂的，除了马铃薯还有苹果。在第三场“代表通道”上，全国人大代表、云南昭通市长郭大进在代表通道上与中外媒体分享了昭通打赢脱贫攻坚战的“苹果战术”。“种苹果”带动了30万贫困群众收入增加，俨然成为“当红产业”。当地果农收入翻了好几倍，全国各地“果粉”让昭通的“红苹果”变成“金苹果”。

来自贵州赤水的“90后”代表杨昌芹则是特意带了一只竹编水杯。她表示，这个经过20多道工序完成的工艺品，能够带来100元的收益，成为帮助乡亲们脱贫致富的工具。杨昌芹说，赤水是全国十大竹乡之一，依靠当地资源，传承竹编工艺，自己和乡亲们脱贫致富，现在村里80%的人住上了小洋楼、60%的人开上了小汽车。

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责任编辑：张玉