原标题：这种房子，价格比周边小区每平米便宜1万多元！楼市真正的“定海神针”来了？

近日，北京市海淀区一共有产权住房项目完成选房，记者探访发现，包括装修在内，项目的均价为每平方3.5万元，与周边5万元以上的二手房价格相比，低了不少。该项目由购房人和政府共同持有房屋产权，购房者个人持有70%，政府持有30%。

3月19号，住房城乡建设部部长王蒙徽表示，要加快建立多主体供给，多渠道保障，租购并举的住房制度。

而如今，共有产权房的落地，正是“多主体供给，多渠道保障”的一大重要举措。

租购并举时代真的来了，它的出现，将如何改变房地产格局？能否成为稳定楼市的“定海神针”？

北京：共有产权住房加速落地 政府与个人共同持有产权

前不久，北京海淀区中铁碧桂园共有产权住房项目完成选房。

包括装修在内，项目的均价仅为35000元/平方米，与周边50000元/平方米以上的二手房价格相比，低了不少。项目由购房人和政府共同持有房屋产权，购房者个人持有70%，政府持有30%。

碧桂园控股北京区域执行总裁 任儒鹏：

3月1日推出的这部分是针对海淀户籍的无房家庭，以及长期在海淀工作的，其他区的北京户籍家庭配售，这是70%的部分。后续还有30%是面向海淀工作的，但是非北京户籍的，我们讲的新北京人配售。

央视财经记者 张馨月：

在3月1号完成选房之后，申购家庭就可以在明年年底拿到钥匙来入住。这个项目距离北京海淀区的永丰产业基地的直线距离在2公里左右，而这个项目的申购者很多也都是在产业基地中的高新技术企业工作的年轻群体，其实从中也可以看得出北京共有产权项目规划布局的一个原则。就是职住平衡，这样既可以带动人口和产业从中心城区向外布局，同时也可以避免通勤时间过长的大城市病。

除了在选址规划上更加注重职住平衡，共有产权住房在居住品质上也有了更大提升，所有项目都将实行“全装修交房”。在北京平谷的一处共有产权项目中，记者看到，南北通透的户型设计、干湿分离的卫浴空间、保温隔音的双层中空玻璃等交付标准，甚至超过了很多普通商品房。

从去年11月开始，该项目样板间就已经对购房者开放，申购手续已经实现全流程网上办理，申购家庭只需在线填写最基本的个人信息资料，就可完成申请。

一位北京平谷区棠樂共有产权住房项目购房者表示，感觉户型设计很好，这个主要空间很少有浪费的地方。

另一位北京平谷区棠樂共有产权住房项目购房者说，平谷这边两万多元，将近三万元，这个几乎是一半的价钱，相对于在别处能买50平米的房子。而在这边能买100平米，所以压力很小。

住有所居，如何多渠道保障？

共有产权住房的供给对于未来楼市，能起到什么样的影响和作用？

国务院发展研究中心研究员 刘卫民：

我觉得从共有产权这个角度来讲，它本身是一个升级版本的政策性住房，所以当我们这个供应量达到一定规模的时候，对于市场价格一定会有这种引导作用，对于市场预期也会有良好的这种示范作用。同时我觉得现在还有一个新词叫做长租项目或者叫长租公寓。那么长租公寓其实我觉得更适合那种刚就业、刚毕业这些大学生，或者是针对于我们所说的这种新市民，那么这些人可能从住房消费能力上来看，还不具备这种购房的能力，在这个期间，我觉得长租项目，国家出台这种产品，对于整个规范租赁市场，然后保证年轻人的需要，我觉得是非常有意义的。

主持人张琳：

现在住房供给已经成了一个非常多元化的体系，大家可以有不同的选择。

财经评论员 万喆：

我觉得这个多元化实际上体现的就是我们十九大提出来要从高速度向高质量这样一个转化，那房地产市场的发展实际上也是要从高速度向高质量转化，实际上就是说多样化，比如说租售并举，长租公寓等，共有产权等，实际上都是一些创新，来补充过去只有买房这样一条道的状况，包括这次政府工作报告当中我们看到了，已经不把GDP增速作为唯一一个目标，还加上了调查失业率，说明了更加重视人民生活到底幸福不幸福。另外就是补漏我觉得也很重要，包括在金融上，比如说消费贷、过桥贷、经营贷、抵押贷，这种实际上补漏，把这些漏洞都补上，尤其是在房地产领域的这种系统性风险就大大降低了。另外就是刚才卫民讲的，你在租的环节当中，现在国家也在建国家的信用体系，实际上这个信用体系对于这个租房无论是房东或者是房客来说，将来这个契约实际上都变得更简单，也更兼顾，我想实际上都是为了房地产市场从高速度向高质量发展做出了一些改变和努力。

共有产权房，你会出手吗？

责任编辑：张冬