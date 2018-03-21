王东明当选全国人大常委会副委员长 晋升副国级

原标题：三省份党委“一把手”调整
来源：长安街知事
据新华社消息，中共中央日前决定，王东明同志不再兼任四川省委书记、常委、委员职务；彭清华同志任四川省委委员、常委、书记，不再担任广西壮族自治区党委书记、常委、委员职务。
鹿心社同志任广西壮族自治区党委委员、常委、书记，不再担任江西省委书记、常委、委员职务；刘奇同志任江西省委书记。
长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，王东明已当选全国人大常委会副委员长，晋升副国级。
彭清华早年在中央组织部工作，曾任中组部部务委员（副部长级）兼干部一局局长。2003年后南下香港，出任中央政府驻港联络办副主任、主任。2012年后，彭清华来到广西，出任自治区党委书记。
鹿心社曾任国土资源部副部长、甘肃省委副书记、江西省委副书记，2012年出任江西省长，2016年出任江西省委书记。
刘奇早年一直在浙江工作，曾任温州市长、浙江省人大常委会副主任、宁波市长、宁波市委书记。2016年，刘奇来到江西，出任省委副书记、省长。
彭清华简历
彭清华，男，汉族，1957年4月生，湖北大冶人，1974年8月参加工作，1976年6月加入中国共产党，中山大学企业管理专业毕业，在职研究生学历，管理学博士，研究员。
1974—1975年湖北省大冶县太婆尖茶场知青组长
1975—1979年湖北省大冶县委知青办干事、县委办公室秘书
1979—1983年北京大学哲学系哲学专业学习
1983—1988年中央组织部党政外事干部局、地方干部局干事
1988—1988年中央组织部地方干部局副处长
1988—1992年中央组织部秘书
1992—1997年中央组织部党建研究所负责人、副所长（其间：1993—1996年湖南大学工业外贸专业在职研究生学习，获工学硕士学位）
1997—1999年中央组织部党建研究所副所长、《党建研究》杂志社总编辑
1999—1999年中央组织部党建研究所所长、《党建研究》杂志社总编辑
1999—2000年中央组织部研究室主任
2000—2001年中央组织部研究室主任兼政策法规局局长
2001—2001年中央组织部干部一局局长
2001—2003年中央组织部部务委员（副部长级）兼干部一局局长
（1996—2001年中山大学企业管理专业在职研究生学习，获管理学博士学位）
2003—2007年中央政府驻港联络办副主任
2007—2009年中央政府驻港联络办副主任（正部长级）
2009—2012年中央政府驻港联络办主任，中央港澳工作协调小组成员（2009—2013年任）
2012—2013年广西壮族自治区党委书记，自治区人大常委会主任、党组书记（2013.01任）
2013—广西壮族自治区党委书记，自治区人大常委会主任、党组书记（至2016.01），广西军区党委第一书记
第十七、十八、十九届中央委员。第十一、十二届、十三届全国人大代表。广西壮族自治区党委第十、十一届委员。广西壮族自治区第十二、十三届人大代表。
鹿心社简历
鹿心社，男，汉族， 1956年11月出生，山东巨野人，1982年8月参加工作，1985年7月加入中国共产党，大学学历，工学学士。
1978年09月，武汉水利电力学院农田水利工程系农田水利工程专业学习；
1982年08月--1986年08月，农牧渔业部土地管理局干部（其间：1985.11-1986.08，在农牧渔业部西北农业大学德语培训中心学习）；
1986年08月--1990年05月，国家土地管理局地籍管理司综合登记处主任科员、副处长（其间：1987.04-1988.04，在联邦德国黑森洲测量局、汉诺威地籍局进修，1989.02-1989.07，在中央党校中央国家机关分部学习）；
1990年05月--1992年09月，国家土地管理局地籍管理司副司长；
1992年09月--1996年06月，国家土地管理局地籍管理司司长；
1996年06月--1998年03月，国家土地管理局副局长、党组成员（1995.06-1996.08，挂职任江苏省南通市副市长）；
1998年03月--1998年07月，国土资源部党组成员；
1998年07月--1999年05月，国土资源部党组成员、耕地保护司司长；
1999年05月--2005年11月，国土资源部副部长、党组成员（其间：2000.09-2000.11，在中央党校省部级干部进修班学习）；
2005年11月--2008年10月，国土资源部副部长、党组成员，国家测绘局局长、党组书记（其间：2007.03-2007.04，在中央党校省部级干部进修班学习）；
2008年10月--2009年04月，国土资源部副部长、党组成员；
2009年04月--2010年08月，国土资源部副部长、党组副书记，国家土地副总督察；
2010年08月--2011年05月，甘肃省委副书记、省委党校校长；
2011年05月--2011年06月，江西省委副书记；
2011年06月--2012年02月，江西省委副书记，省人民政府副省长、代省长、党组书记；
2012年02月--2016年06月，江西省委副书记，省人民政府省长、党组书记（其间：2014.05-2014.07，在中央党校省部级干部进修班学习）；
2016年06月--2016年07月，江西省委书记、省人民政府省长；
2016年07月--2017年01月，江西省委书记、省人大常委会党组书记；
2017年01月--2018年2月，江西省委书记，省人大常委会主任、党组书记，江西省总河长。
2018年2月--，任江西省委书记，省人大常委会主任，江西省总河长。
中国共产党第十七届中央委员会候补委员，中国共产党第十八届、十九届中央委员会委员。党的十九大代表。
刘奇简历
刘奇，男，汉族，1957年9月出生，山东沂水人，1976年10月加入中国共产党，1974年3月参加工作，在职研究生学历，经济学博士学位。
1974年03月，浙江省武义县桃溪滩乡公社知青；
1977年03月，浙江大学化工系高分子化工专业学习；
1980年03月，浙江省衢州化学工业公司电化厂调度员、调度室副主任、烧碱车间副主任，电化厂副厂长、厂长、厂长兼党委书记；
1992年01月，浙江化工厂副厂长兼浙江善高化学有限公司总经理；
1996年01月，浙江省石油化学工业厅副厅长、党组成员；
1996年08月，浙江省石油化学工业厅副厅长、党组副书记（1994.09-1996.12，浙江省委党校领导干部研究生班政治经济学专业学习）；
1997年04月，浙江省计划与经济委员会副主任；
1997年09月，浙江省巨化集团公司总经理、副董事长、党委委员；
1998年07月，浙江省巨化集团公司总经理、副董事长、党委书记，衢州市委常委；
1998年09月，浙江省巨化集团公司董事长、党委书记、总经理，衢州市委常委；
2000年02月，浙江省巨化集团公司董事长、党委书记，衢州市委常委（其间：2002.03-2003.01，中央党校一年制中青年干部培训班学习）；
2003年02月，浙江省温州市委副书记、代市长；
2003年05月，浙江省温州市委副书记、市长；
2006年03月，浙江省发展和改革委员会主任、党组书记（2003.03-2006.11，西安交通大学应用经济学专业在职研究生学习，获经济学博士学位）；
2008年01月，浙江省人大常委会副主任；
2008年04月，浙江省人大常委会副主任、省总工会主席；
2011年01月，浙江省宁波市委副书记、代市长；
2011年02月，浙江省宁波市委副书记、市长；
2013年04月，浙江省委常委、宁波市委书记；
2016年02月，江西省委副书记、省委党校校长；
2016年07月，江西省委副书记、省委党校校长，省人民政府副省长、代理省长、党组书记；
2016年09月，江西省委副书记、省委党校校长，省人民政府省长、党组书记；
2016年11月，江西省委副书记，省人民政府省长、党组书记。
十二届全国人大代表，党的十九大代表，中国共产党第十九届中央委员会委员。
带你阅尽地方政要每日动态
推荐新闻
- 【 新闻 】 个税起征点将会提高多少？李克强回应
- 【 军事 】 台军导弹欲拦我军绕台战机 被曝是40年...
- 【 财经 】 你在买奢侈品，他们在买奢侈品公司
- 【 体育 】 C罗连夺葡萄牙足球先生 穆帅亦获奖
- 【 娱乐 】 李连杰近照曝光 弓背驼腰尽显沧桑
- 【 科技 】 苹果无人驾驶道路测试车达45辆
- 【 教育 】 点赞！22岁中国小伙解决世界物理难题
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有