川赣桂三地书记调整 彭清华任四川省委书记(图)

原标题：重磅人事 | 四川、江西、广西三地书记同步调整
日前，中共中央决定：王东明同志不再兼任四川省委书记、常委、委员职务；彭清华同志任四川省委委员、常委、书记，不再担任广西壮族自治区党委书记、常委、委员职务。鹿心社同志任广西壮族自治区党委委员、常委、书记，不再担任江西省委书记、常委、委员职务；刘奇同志任江西省委书记。
3月17日，十三届全国人大一次会议选举产生全国人大常委会副委员长，王东明当选为十三届全国人大常委会副委员长。
王东明简历
王东明，男，汉族，1956年7月生，辽宁宽甸人，1975年8月参加工作，1975年6月加入中国共产党，中央党校研究生学历。
1975-1978年 辽宁省桓仁县华尖子公社知青、东卜大队党支部书记
1978-1982年 辽宁大学哲学系哲学专业学习
1982-1982年 辽宁省委党校青训班学习
1982-1983年 辽宁省锦州市太和区西郊公社党委副书记
1983-1985年 共青团辽宁省锦州市委书记
1985-1988年 辽宁省绥中县委副书记（正县级）
1988-1991年 辽宁省绥中县委书记
1991-1993年 辽宁省灯塔县委书记
1993-1993年 辽宁省辽阳市副市长
1993-1994年 辽宁省辽阳市委常委、副市长
1994-1996年 辽宁省委组织部副部长
1996-1997年 辽宁省委组织部部长
（1996-1997年中央党校一年制中青年干部培训班学习）
1997-2000年 辽宁省委常委、组织部部长
（1996-1999年中央党校研究生院在职研究生班法学专业学习）
2000-2002年 中央组织部部务委员（副部长级）兼干部二局局长
2002-2007年 中央组织部副部长
2007-2012年 中央机构编制委员会办公室主任
2012-2013年 四川省委书记
2013-2018年 四川省委书记、省人大常委会主任
2018-十三届全国人大常委会副委员长，四川省人大常委会主任
中共第十七届、十八届、十九届中央委员。第十三届全国人大常委会副委员长。第十届全国政协常务委员。
彭清华简历
彭清华，男，汉族，1957年4月生，湖北大冶人，1976年6月加入中国共产党，1974年8月参加工作，中山大学企业管理专业毕业，在职研究生学历，管理学博士，研究员。
1974—1975年 湖北省大冶县太婆尖茶场知青组长
1975—1979年 湖北省大冶县委知青办干事、县委办公室秘书
1979—1983年 北京大学哲学系哲学专业学习
1983—1988年 中央组织部党政外事干部局、地方干部局干事
1988—1988年 中央组织部地方干部局副处长
1988—1992年 中央组织部秘书
1992—1997年 中央组织部党建研究所负责人、副所长（其间：1993-1996年湖南大学工业外贸专业在职研究生学习，获工学硕士学位）
1997—1999年 中央组织部党建研究所副所长、《党建研究》杂志社总编辑
1999—1999年 中央组织部党建研究所所长、《党建研究》杂志社总编辑
1999—2000年 中央组织部研究室主任
2000—2001年 中央组织部研究室主任兼政策法规局局长（2000.06任）
2001—2001年 中央组织部干部一局局长
2001—2003年 中央组织部部务委员（副部长级）兼干部一局局长
（1996-2001年中山大学企业管理专业在职研究生学习，获管理学博士学位）
2003—2007年 中央政府驻港联络办副主任
2007—2009年 中央政府驻港联络办副主任（正部长级
2009—2012年 中央政府驻港联络办主任，中央港澳工作协调小组成员（2009.06-2013.06）
2012—2013年 广西壮族自治区党委书记，自治区人大常委会主任、党组书记（2013.01任）
2013年 广西壮族自治区党委书记，自治区人大常委会主任、党组书记（至2016.01），广西军区党委第一书记
2018年3月 四川省委书记
第十七届、十八届、十九届中央委员。
鹿心社简历
鹿心社，男，汉族， 1956年11月出生，山东巨野人，1982年8月参加工作，1985年7月加入中国共产党，大学学历，工学学士，工程师。
1978.09 武汉水利电力学院农田水利工程系农田水利工程专业学习
1982.08 农牧渔业部土地管理局干部（其间：1985.11-1986.08在农牧渔业部西北农业大学德语培训中心学习）
1986.08 国家土地管理局地籍管理司综合登记处主任科员、副处长（其间：1987.04-1988.04在联邦德国黑森洲测量局、汉诺威地籍局进修，1989.02-1989.07在中央党校中央国家机关分部学习）
1990.05 国家土地管理局地籍管理司副司长
1992.09 国家土地管理局地籍管理司司长
1996.06 国家土地管理局副局长、党组成员
（1995.06-1996.08挂职任江苏省南通市副市长）
1998.03 国土资源部党组成员
1998.07 国土资源部党组成员、耕地保护司司长
1999.05 国土资源部副部长、党组成员（其间：2000.09-2000.11在中央党校省部级干部进修班学习）
2005.11 国土资源部副部长、党组成员，国家测绘局局长、党组书记（其间：2007.03-2007.04在中央党校省部级干部进修班学习）
2008.10 国土资源部副部长、党组成员
2009.04 国土资源部副部长、党组副书记，国家土地副总督察
2010.08 甘肃省委副书记
2010.10 甘肃省委副书记、省委党校校长
2011.05 江西省委副书记
2011.06 江西省委副书记，省政府副省长、代省长
2012.02 江西省委副书记，省政府省长、党组书记（其间：2014.05-2014.07在中央党校省部级干部进修班学习）
2016.06 江西省委书记
2016.07 江西省委书记，省人大常委会党组书记
2017.01 江西省委书记，省人大常委会主任
2018.03 广西壮族自治区党委书记
第十七届中央候补委员、第十八届中央委员、第十九届中央委员。
刘奇简历
刘奇，男，汉族，1957年9月出生，山东沂水人，1976年10月加入中国共产党，1974年3月参加工作，在职研究生学历，经济学博士学位，高级工程师。
1974.03 浙江省武义县桃溪滩乡公社知青
1977.03 浙江大学化工系高分子化工专业学习
1980.03 浙江省衢州化学工业公司电化厂调度员、调度室副主任、烧碱车间副主任，电化厂副厂长、厂长、厂长兼党委书记
1992.01 浙江化工厂副厂长兼浙江善高化学有限公司总经理
1996.01 浙江省石油化学工业厅副厅长、党组成员
1996.08 浙江省石油化学工业厅副厅长、党组副书记
（1994.09-1996.12省委党校领导干部研究生班政治经济学专业学习）
1997.04 浙江省计划与经济委员会副主任
1997.09 浙江省巨化集团公司总经理、副董事长、党委委员
1998.07 浙江省巨化集团公司总经理、副董事长、党委书记，衢州市委常委
1998.09 浙江省巨化集团公司董事长、党委书记、总经理，衢州市委常委
2000.02 浙江省巨化集团公司董事长、党委书记，衢州市委常委（其间：2002.03-2003.01 中央党校一年制中青年干部培训班学习）
2003.02 浙江省温州市委副书记，市政府代市长
2003.05 浙江省温州市委副书记，市政府市长
2006.03 浙江省发展和改革委员会主任、党组书记
（2003.03-2006.11西安交通大学应用经济学专业在职研究生学习，获经济学博士学位）
2008.01 浙江省人大常委会副主任
2008.04 浙江省人大常委会副主任、省总工会主席
2011.01 浙江省宁波市委副书记，市政府代市长
2011.02 浙江省宁波市委副书记，市政府市长
2013.04 浙江省委常委、宁波市委书记
2016.02 江西省委副书记、省委党校校长
2016.07 江西省委副书记，省政府副省长、代省长、党组书记，省委党校校长
2016.09 江西省委副书记，省政府省长、党组书记，省委党校校长
2016.11 江西省委副书记，省政府省长、党组书记
2018.3 江西省委书记
第十九届中央委员。
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