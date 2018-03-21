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聂辰席任中宣部副部长 国家广播电视总局局长

聂辰席任中宣部副部长 国家广播电视总局局长
2018年03月21日 12:34 澎湃新闻
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　　原标题：聂辰席同志任中宣部副部长、国家广播电视总局局长、党组书记

　　“国家新闻出版广电总局门户网站”微信公号3月21日消息，3月21日上午， 国家广播电视总局召开干部大会，宣布了中央关于组建国家广播电视总局和领导班子任职的决定，聂辰席同志任中宣部副部长、国家广播电视总局局长、党组书记。

　　来源：“国家新闻出版广电总局门户网站”微信公号

责任编辑：张玉

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