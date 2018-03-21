[独家]郭树清任中国银保监首任主席
经济观察报 首席记者 李微敖 刚刚成立的中国银行保险监督管理委员会（下称中国银保监），主要领导班子确定，郭树清成为首任主席。
经济观察报记者获悉，2018年3月21日下午，中央组织部有关负责人在原中国银监会和原中国保监会部分干部参加的会议上宣布，原中国银监会主席郭树清，出任新成立的中国银保监首任主席；原中国银监会第一副主席王兆星，出任中国银保监排名第一的副主席；原中国银监会主主持工作的副主席陈文辉，出任出任中国银保监排名第二的副主席。
同时会议宣布，将成立五个工作组，研究机构调整和“三定”（定职能、定机构、定编制）方案。
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