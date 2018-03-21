美方刚签“与台湾交往法”官员就访台 中方回应

原标题：2018年3月21日外交部发言人华春莹主持例行记者会

问：据报道，美国国务院东亚暨太平洋事务局副助理国务卿黄之瀚正在访问台湾，并将于今晚发表演讲，届时蔡英文还将出席该场活动。美方刚签署“与台湾交往法”，美国官员就访台，中国政府对此是否感到不满？

答：中方坚决反对所谓“与台湾交往法”，已就你提到的有关情况向美方提出严正交涉。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止与台进行任何形式的官方往来与接触，慎重妥善处理涉台问题，以免对中美关系和台海和平稳定造成严重损害。

问：近日，美国媒体CNBC（消费者新闻与商业频道）通过运用金融搜索引擎作出的分析显示，包括霍尼韦尔、汇丰银行、西门子、力拓、施奈德电气等多家跨国公司高管都表示，“一带一路”倡议为其提供了难得商机，在基础设施领域等带来了大量新机遇，显著提升了他们在有关地区的存在，表示要积极抓住“一带一路”倡议带来的机遇。你对此有何评论？

答：我也看到了你说的有关报道。CNBC通过运用金融搜索引擎了解到美国及一些全球知名企业对“一带一路”倡议的积极态度和看法，从一个侧面印证了“一带一路”倡议给各国、全球企业带来的重大机遇以及“一带一路”受到的普遍欢迎。

5年来，随着“一带一路”合作不断推进，越来越多的国家、国际组织和企业对“一带一路”倡议投出了“信任票”和“支持票”，并从“一带一路”合作的平等、开放和普惠中获益。我们愿同各方一道，继续秉持共商共建共享原则，建设好“一带一路”，为世界各国发展和全球经济增长创造更多的机遇。我想，有长远和战略眼光的公司都会从中看到并牢牢抓住“一带一路”建设带来的机遇。

问：根据《华尔街日报》等报道，美国商会、全美零售商协会、美国信息技术产业理事会等代表美国大企业的45家贸易协会联名向政府请愿，敦促不要对中国征收关税，警告如强行征税将损害美经济、消费者和竞争力。另外，有报道称，芝加哥布斯商学院举办的“全球市场倡议”IGM论坛上，43名顶尖经济学家警告，征税无助于改善美国人生计，反而可能损害大部分美国人的利益。与此同时，根据欧洲媒体报道，美国贸易代表表示，欧盟要想豁免美对欧征收钢铁和铝关税，就必须和美一起应对中国钢铁“倾销”。你对此有何回应？

答：近期关于美国与其他国家，包括美国与中国贸易摩擦问题，各方都很关注，也都纷纷表达了对维护正常国际贸易秩序和世界经济稳定的担忧。对此我们也在不同场合明确表达了中方的立场。

我愿就你提的问题再强调几点：

一、中美经贸关系的本质是互利共赢的，近40年来，中美经贸合作给两国提供了巨大市场，创造了大量就业机会，还非常可观地降低了美国家庭的平均开支负担。我看到过一个数字，2015年中美经贸合作帮助每个美国家庭节省了约850美元。如果美方没有从中美经贸合作中获取实实在在的利益，中美经贸合作不可能得到如此持续快速的增长。

二、中方从不刻意追求顺差。造成当前中美贸易不平衡的因素是多方面的，解决的正确思路是扩大对彼此市场的开放，做大合作蛋糕，而不是打什么贸易战，或者强买强卖。

三、打贸易战没有赢家。这个世界上没有谁能穿着传说中刀枪不入的“金丝软猬甲”，乱舞大棒伤人，自己却毫发无损。你提到多家美国贸易协会的请愿、多名经济学家的观点以及世界多国的反应都明白无误地表明了这点。我还看到有报道说，根据美国国内一份民调，半数美国人反对提高钢铝产品关税。还有观点认为征税行为将对美制造业等下游产业造成严重冲击，导致其他经济部门减少18万个就业机会。

四、中方不想跟任何人打贸易战，但如果有人非逼迫我们打，我们一不会怕，二不会躲。如果美方采取损害中方利益的行动，中方必将采取坚决和必要的应对措施，维护好自身的正当权益。

问：据报道，国务委员兼外交部长王毅将访问俄罗斯并与俄外长拉夫罗夫会晤。你能否证实？如属实，请介绍双方会谈议题。

答：我们都知道，中俄关系非常好。普京总统第一时间向习近平主席表示热烈祝贺，习近平主席也在第一时间祝贺普京总统当选连任。

在两国元首战略引领下，中俄全面战略协作伙伴关系正在高水平运行并迎来新机遇，我们对中俄关系未来发展充满期待，也充满信心。

王毅国务委员兼外交部长与拉夫罗夫外长一直保持着密切联系，至于你提到的具体访问，我目前没有可以发布的消息。如果有，我们会及时发布。

责任编辑：桂强