霍金去世刷屏 可她拿这个大奖你却不知道她名字

原标题：霍金去世刷屏，可她拿了这么大一个奖，你却连她的名字都不知道……

最近这几天的大新闻真是一个接着一个啊，

搞得环环整天都在写写写中度过！

不过就在昨天，

环环突然发现了

这么一则看似不起眼的小新闻↓↓

为啥说这是个小新闻呢？

因为它一没有上热搜，

二没有引起关注，

就连这位获奖者的名字，

很多人都没有听说过。

但其实，这位获奖者大有来头，

而且大到我们所有人

都应该知道她、认识她，

并且崇敬她。

她，就是张弥曼。

张弥曼的头衔有很多。

比如，她是中国科学院院士、

英国林奈学会外籍会士、

瑞典皇家科学院外籍院士。

她获得的奖项也有很多。

比如，她在2016年10月

获得了古脊椎动物学会的最高荣誉奖项——

罗美尔—辛普森终身成就奖；

去年11月，

她又获得了“世界杰出女科学家成就奖”。

与这些重量级头衔和奖项

形成鲜明对比的，

是张弥曼本人的低调与谦逊。

张弥曼院士今年已经82岁了，

但环环搜遍了全网，

也就找到了两篇关于她本人的采访。

熟悉张弥曼的同行都知道，

她平生最不喜欢接受采访。

遇到非要采访的记者，

她总会说：

“不要为了这些荣誉而写我，

我真的没觉得自己做了什么，

比我做得好的人有的是。”

在她看来，

这些荣誉属于整个中国古生物界，

而她，只是幸运地

“被天上掉的馅儿饼砸到了头上”。

张弥曼出生于1936年4月，

那个战火纷飞的年代。

她刚满一岁时，

就随父母一路从南京逃难到了四川，

后经辗转到了江西。

一直到抗战结束，

他们才回到了家乡。

小时候，因为父亲在医学院工作，

张弥曼经常要穿过解剖室，

到父亲的办公室叫他回家吃饭。

一来二去，

她看惯了别人在她面前解剖尸体，

也产生了长大以后要当医生的想法。

到了高中上生物实验课时，

她已经能解剖很细的小蚯蚓，

而且能做到不碰破蚯蚓的血管，

这让她更加坚定了学医的想法。

可在高考前，

一位学姐突然找到她，

动员她报考地质专业。

其实在当时那个年代，

号召青年人投身到祖国最需要的地方去

是一种时代潮流。

而张弥曼正是在这种潮流的感召下，

报考了地质专业。

起初，她的母亲是不同意的。

毕竟她只是一个瘦弱的小姑娘，

学地质就意味着

她将来要面对的工作环境是

风餐露宿、大漠戈壁，

实在辛苦。

可张弥曼年轻气盛，

带着母亲赶制的厚棉袄，

坐了20多个小时火车，

到了北京地质学院。

入学第一天，

她看到了一副对联，

上面写着：

欢迎你，戈壁滩上的开拓者；

欢迎你，岩石洞中的找宝人。

尽管张弥曼当时

对这门全新学科一无所知，

但这副对联

还是激发起了她的雄心壮志，

也让她在此后的数十年里，

再苦再累也没有回头。

入学不久，

因为成绩优异，

张弥曼被派到苏联留学。

直到1960年，

她从莫斯科大学学成回国，

被分配在中科院

古脊椎动物与古人类研究所

从事研究工作。

研究古脊椎动物，

免不了要和化石打交道。

为了寻找到更有价值的化石，

张弥曼每年都有几个月在各地出差。

她这种出差和咱们现在的出差可不一样，

常常要一个人用扁担

挑着被子、锤子、化石纸、胶水，

跋涉在荒山野岭之间。

有时候，

她要背着30多公斤的行李，

走上20多公里山路。

有一次，她去横店考察，

夜里只能睡在农家的阁楼上。

没有被褥，

她就铺着稻草，

盖着发霉的烂棉絮。

她一连40天没有洗澡，

等回到家时，

身上已经长了不少虱子。

还有一次，

她去缙云附近的磨石山考察。

山顶的小山村只有祠堂可以睡，

她好不容易刚睡着，

突然感觉到有几只老鼠

从自己的脸上爬过。

条件虽然艰苦，

但张弥曼从未想过退缩。

“我一直坚持自己采集化石，

自己修理化石，

自己给化石拍照，

自己研究。”

正是凭借这样不怕苦的韧劲，

张弥曼帮助国家找到了油田。

早在大庆油田开发之初，

不少人认为

含油层应该在距今1.5亿年的早白垩纪时期。

但张弥曼不这么认为，

她根据地层中的化石样本，

结合对东亚地区古鱼类演变规律的研究，

提出含油最丰富的地层

应该在距今1亿年左右的晚白垩纪时代。

等到胜利油田开发的时候，

张弥曼发现这片区域曾被海洋覆盖过两次，

因此认定这块油田的成油地质时代

会与普通油田有所不同。

她的这一观点，

再次为胜利油田的顺利开发创造了条件。

除了在石油勘探方面的贡献，

张弥曼在泥盆纪鱼类起源方面也颇有研究。

生物进化论认为，

陆地上的四足动物是由鱼进化而来的，

但究竟哪一种鱼是陆地四足动物的祖先？

这是生物进化史上的一个重大课题。

在很长一段时间里，

古生物学家普遍认为，

总鳍鱼类是陆地四足动物的祖先。

但在1980年，

张弥曼以访问学者的身份

到瑞典国家自然历史博物馆工作。

她用那里的先进技术和设备

研究中国总鳍鱼类化石——“杨氏鱼”，

发现这种鱼没有内鼻孔，

可没有内鼻孔就不能离开水呼吸空气，

也就不存在上岸生活的物质基础。

张弥曼的这一发现，

再一次轰动了整个古生物学界。

对于这位中国女学者带来的挑战，

有外国学者戏称她带来的是“魔鬼般的鱼”。

然而，她在瑞典的一位同事说：

“她从不越出证据说话，

所以当她说什么时，你就信。”

的确，

为了印证自己的观点，

张弥曼采用连续磨片的方法，

把一块只有2.8厘米长的杨氏鱼的颅骨化石，

画了540多幅切面图，

其中一些复杂的图，

一张就要画十四五个小时。

张弥曼说：“有时候，

我会一直画到凌晨4点，

回去睡一会儿，

早上8点又到实验室接着干。”

同行们都感叹于张弥曼的描画技术和耐心，

但她总是说自己笨，

没法像一些人那样拿起什么看一眼，

就能讲得头头是道。

如今的张弥曼已过耄耋之年。

尽管身体条件已经不允许

她再像以前那样在野外进行科考，

但她总说自己的时间不够用，

所以还是要经常到现场去看看。

你看，这就是科学家。

从他们口中，

我们几乎听不到任何煽情的话语。

你觉得他们苦？

他们自己不觉得。

出名？

他们也没想过。

事业如山，名利如水。

桃李不言，下自成蹊。

也许，这正是老一辈科学家们

最值得我们崇敬与学习的地方。

责任编辑：桂强