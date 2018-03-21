《〈中华人民共和国监察法〉释义》出版发行

《〈中华人民共和国监察法〉释义》等辅导读物，已由中国方正出版社出版发行。
深化国家监察体制改革是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署。刚刚闭幕的十三届全国人大一次会议通过监察法。为帮助广大党员干部、公职人员，特别是纪检监察干部学习贯彻监察法，方正出版社组织出版监察法释义、学习问答等辅导读物，逐条解读法律条文，深刻阐释监察法的精神实质、核心要义，有很强的针对性和指导性。
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