媒体：特斯拉在上海建厂缘何遇阻 究竟影响了谁？

原标题：马斯克站队特朗普，特斯拉上海建厂影响了谁？

美国总统特朗普在开征“钢铝税”后表示，美国已经要求中国想办法解决两国之间巨额的贸易逆差。

他的话音刚落，特斯拉首席执行官马斯克便连发5条推文，火速“站队”特朗普，称中国的汽车贸易政策不够公平。

马斯克抱怨道，美国车企在中国设厂不被允许拥有超过50%的产权，“但在美国有5家100%产权归中国所有的电动汽车公司”。

他还表示，美国汽车“进入中国要缴纳25%的关税，但中国汽车到美国仅缴纳2.5%（的关税），10比1”。

知情人士透露，关于马斯克抱怨的原因，是因为特斯拉迟迟无法与上海市政府达成在当地建设组装厂的协议，双方在提议的工厂所有权结构上存在分歧。

中新社记者 张朔 摄（来源：中新网）

不久后，事情突然有了转折。上海市经信委相关工作人员表示，上海市政府支持创新以及新能源汽车产业发展。特斯拉也非常认可上海市政府鼓励新能源汽车的各项政策，以及上海良好的投资环境以及各项优势，将会进一步加大在上海的投资布局。上海市政府和特斯拉一直都保持着良好的沟通，双方目标一致，都希望共同促进中国新能源汽车的发展。双方会继续深入探讨在中国的布局，目前细节还在沟通中，一旦确定会尽快公布。

这让双方原本陷入僵局的谈判，更加扑朔迷离。特斯拉在上海建厂缘何遇阻？在上海建厂究竟影响了谁？

缘何遇阻？

早在2017年，特斯拉将在中国建厂的消息就已经传出，当时的焦点是特斯拉能否突破相关政策限制在中国开办全资工厂。

2017年10月26日，商务部新闻发言人高峰在记者会上证实，特斯拉公司当时正就建厂事宜与上海市政府有关部门进行沟通。

但时至今日，上海市政府和特斯拉仍未达成一致。

对此，中国汽车工业协会常务副会长董扬近日表示，其主要问题应该不是出在政策环节，而很可能是资金，“因为特斯拉当前盈利状况很不好”。

中新社记者 杜洋 摄（来源：中新网）

近期特斯拉股价一直交投于310美元附近，以2017年9月创下的389.61美元计算，一旦有效跌破311.69美元，即较高点下跌幅度超20%，特斯拉将确定进入熊市区域，股价将面临更大的下行压力。

高盛知名分析师大卫-坦伯瑞诺（David Tamberrino）最近也重申了自己对特斯拉股票的“卖出”评级，理由是Model 3电动汽车的交付速度将远低于预期。

据彭博统计，特斯拉在过去12个月里平均每分钟“烧掉”8000美元，按照这一速度，特斯拉将于今年8月6日耗尽目前的现金储备。因此，特斯拉必须大幅增产电动车换取现金，否则就需再次融资。而周产5000辆Model 3的生产目标因种种原因被多次推迟。

此外，中外合资车企股比规定也是特斯拉上海建厂遇阻的重要原因。

彼得森国际经济研究所贸易专家、高级研究员玛丽·洛夫里表示，特斯拉很有可能在建厂谈判中不同意与中方建立合资企业，因为该公司认为自己“拥有宝贵的知识产权”，而中国对提高其电动汽车技术“极感兴趣”。

合资车企股比将放开？

23年来，中国一直坚持不低于“50-50”的中外合资车企股比规定。

如今，中国汽车市场越来成熟，自主品牌也越发强大，中国又处于积极推动汽车行业电动化的过程中，因此对新能源汽车合资或许会放开合资股比。

2016年6月，发改委表示中国正计划取消50%的所有权上限，去年中国宣布将逐步降低汽车进口关税。

2017年8月8日，国务院于印发了《关于促进外资增长若干措施的通知》（国发〔2017〕39号，要求进一步减少外资准入的限制，要进一步扩大开放，持续推进新能源汽车对外开放，明确对外开放时间表。

近期，科技部部长万钢和发改委副主任宁吉喆的表态，似乎也为特斯拉在上海建厂亮起了绿灯。

中新社记者 侯宇 摄（来源：中新网）

对于马斯克的抱怨，十三届全国政协副主席万钢在十三届全国人大一次会议记者会上回应称，在他和马斯克接触当中，好像没有听到过他对中国提出什么问题。

万钢表示，中美在电动汽车的合作十分紧密，欢迎美国的企业家能到中国来，只要多沟通、多交流，中美的科技创新合作是不会有障碍的。

在十三届全国人大一次会议新闻中心举行记者会上，发改委副主任宁吉喆透露，中国要大幅度放宽市场准入，并且在一些领域放宽或者取消外资股比限制，放宽或取消经营范围的限制。

如此一来，特斯拉上海建厂似乎已经扫除了政策上的障碍。那么，一旦建厂成功，又会造成什么影响？

究竟影响了谁？

作为全球最炙手可热的互联网造车企业，一旦上海工厂建成，将产生巨大影响。

一直以来，拥有超长续航里程的特斯拉，在中国新能源汽车行业都被视为“标杆级企业”，其更是成为“弯道超车”思路的样本性范例。

全国乘用车联席会秘书长崔东树表示，特斯拉的电池密度一直都处于行业领先水平，特斯拉一旦国产，将在技术层面倒逼行业的技术升级。

2017年4月25日，工业和信息化部、发展改革委、科技部共同印发《汽车产业中长期发展规划》，明确提出了“2025年中国汽车产量将达到3500万辆左右、而新能源汽车占汽车产销20%以上”目标，这意味着2025年中国新能源汽车产销的目标为700万辆。

2017年9月27日，工信部、财政部、商务部、海关总署、质检总局联合公布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》。平均油耗、新能源双积分政策靴子终于落地，双积分政策将从 2018 年 4 月 1 日正式实行。

彭博社指出，目前在中国市场，有将近200个汽车品牌正在筹建新能源汽车工厂。嗅到巨大商业价值的国际车企纷纷进入中国市场。

大众、宝马、奔驰、通用，包括日产，丰田都开始在中国研发生产和销售新能源汽车。

而很多自主品牌也与国际车企建立合资企业，希望得到先进的核心技术，提升创新能力。

吉利集团收购戴姆勒集团9.69%的股份。宝马和长城汽车也签署了“合作意向书”。江淮和大众，众泰和福特，雷诺-日产联盟和东风集团，戴姆勒与比亚迪也成立了新能源合资车企。

对国内新能源汽车市场而言，特斯拉国产化是个令人既兴奋又紧张的信号。上海工厂建立后，将进一步刺激自主品牌技术升级，推动国内智能汽车市场发展，Model 3国内售价也将得到下探的空间。

责任编辑：桂强