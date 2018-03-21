原标题：蔡奇：带头贯彻落实党中央决策部署

昨天下午，北京市召开全市领导干部会议，传达学习贯彻全国“两会”精神。市委书记蔡奇强调，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，进一步提高政治站位，坚持首善标准，切实做到带头牢固树立“四个意识”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导；带头贯彻落实党中央作出的各项决策部署；带头落实大会各项决议，更加奋发有为地推动首都新发展。

1 更加重视发展实体经济的支撑作用

蔡奇指出，习总书记在全国“两会”期间发表的一系列重要讲话，进一步深刻阐述了进入新时代党和国家发展的一系列重大问题，具有很强的针对性、指导性，对我们深入贯彻党的十九大精神、做好当前各项工作具有重要指导意义。

一要深刻理解和把握习近平总书记关于推动高质量发展、建设现代化经济体系的重要论述，更加重视发展实体经济、科技创新的战略支撑作用和绿色发展，努力建设与首都城市战略定位相适应的现代化经济体系，支撑国际一流的和谐宜居之都的现代化经济体系，立足北京、面向京津冀的现代化经济体系，打造北京发展新高地。

二要深刻理解和把握习近平总书记关于深化改革、扩大开放的重要论述，以庆祝改革开放40周年为契机，联系北京实际，大胆实践探索，抓好重点改革任务落实，不断提高对外开放水平，为首都发展注入强大动力和活力。

三要深刻理解和把握习近平总书记关于乡村振兴战略的重要论述，准确把握北京“大城市小农村”“大京郊小城区”的特点，推动北京农业农村的现代化。

四要深刻理解和把握习近平总书记关于扎实推进脱贫攻坚的重要论述，带头完成党中央交给我们的扶贫帮扶任务，切实抓好北京市低收入农户增收工作。

五要深刻理解和把握习近平总书记关于扎实推进民族团结和边疆稳固的重要论述，站在党和国家工作大局高度做好首都民族工作，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，共创美好生活。

六要深刻理解和把握习近平总书记关于发展社会主义民主政治的重要论述，充分发挥人民代表大会制度的优势作用，用好政党协商这个民主形式和制度渠道，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦最大限度凝聚智慧和力量。

七要深刻理解和把握习近平总书记关于营造共建共治共享社会治理格局的重要论述，把握市民对美好生活需要“五性”的特点，不断提高保障和改善民生水平。

八要深刻理解和把握习近平总书记关于法治和德治的重要论述，牢固树立法治观念，把法律和道德、法治和德治、自律和他律紧密结合起来，引导全社会积极培育和践行社会主义核心价值观。

九要深刻理解和把握习近平总书记关于安全稳定的重要论述，牢记“首都稳、全国稳”，全力防范化解各类安全风险，切实增强人民群众的安全感。

十要深刻理解和把握习近平总书记关于认真落实新时代党的建设新要求的重要论述，始终牢记“看北京首先要从政治上看”的要求，牢固树立“四个意识”，推动全面从严治党向纵深发展。

2 坚持抓好宪法实施和监督

蔡奇强调，认真学习宣传贯彻好宪法修正案。切实把思想和行动统一到党中央要求上来，带头做尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法的模范。要切实抓好学习，全面准确领会和把握这次宪法修正案的核心要义和精神实质。要广泛开展宣传教育，通过灵活多样的形式和手段，使宪法精神深入人心，以宪法精神凝心聚力。要坚持不懈抓好宪法实施和监督，不断提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力和水平，深入推进法治中国首善之区建设。

3 统筹推进监察体制改革

蔡奇要求，认真贯彻实施好监察法。北京作为中央先期确定的国家监察体制改革试点地区，要以学习宣传实施监察法为契机，立足新起点，坚定不移、精准有序推进深化国家监察体制改革工作，努力探索更多可复制、可推广的北京经验。要统筹推进纪律检查体制改革和监察体制改革，构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制，推动反腐败斗争取得压倒性胜利。

4 落实好机构改革各项任务

蔡奇要求，认真贯彻落实好机构改革的各项任务。坚决按照党中央部署，加强组织领导，落实好机构改革任务。把深化机构改革同简政放权、放管结合、优化服务结合起来。严肃改革纪律。

蔡奇强调，扎实做好当前各项工作，确保开好局、起好步。大力加强“四个中心”功能建设，提高“四个服务”水平。抓好“三件大事”，打好“三大攻坚战”，统筹抓好改革发展稳定和改善民生各项工作。推动全面从严治党向纵深发展，把全市各级党组织锻造得更加坚强有力。各区各部门要大兴调查研究之风，必须奔着实情去，了解掌握第一手情况；必须奔着问题去，解剖麻雀，破解难题；必须奔着抓落实去，打通抓落实的最后一公里，确保各项工作不断取得新成效。

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责任编辑：张冬