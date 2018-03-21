开国少将高先贵逝世 生前嘱咐后事从简从简再从简

原标题：开国少将高先贵家属：父亲生前嘱咐后事“从简从简再从简”

3月19日，开国少将高先贵在广州逝世，享年106岁。高先贵是安徽省六安市人，身经百战，戎马一生。老将军永远地离开了，留给亲友无尽的思念。新安晚报、安徽网、大皖客户端记者采访了解到，昨日高先贵的长孙高德祥已和家人从六安赶到广州。六安市裕安区民政局相关领导也准备前往吊唁，表达哀思。高先贵的二儿子告诉记者，父亲一生低调节俭。他生前有嘱咐，（后事）从简从简再从简。

身经百战，戎马一生

1912 年，高先贵出生在六安县楼坊冲（今属六安市裕安区西河口乡）一个偏远山村。六安市裕安区委党史办公室副主任张勇告诉新安晚报、安徽网、大皖客户端记者，在六安市委党史研究室收录的《六安将军传》一书里，专门介绍了高先贵从放牛娃到将军的经历。

据悉，童年时期高先贵家贫如洗，吃不饱饭，根本没机会读书，9岁就开始给地主家放牛。1929 年11 月，六霍起义首先在六安县独山爆发，在中国共产党组织领导下建立了农民赤卫队和红军。受革命思潮影响，17 岁的高先贵参加了红军。

1933 年，高先贵加入中国共产党。他参加过长征。抗战时期，他参加了平型关大战和反“扫荡”斗争。解放战争时期，他参加了辽沈、平津等战役，身经百战，戎马一生。

1964 年，高先贵晋升为少将军衔。他曾荣获二级八一勋章、二级独立自由勋章、二级解放勋章，一级红星功勋荣誉章。

回顾成长历程，高先贵生前曾感慨：“我是穷孩子出身，没有文化。在人民军队里，我学会识字，从一名普通士兵成长为共和国将军。我是千百万流血牺牲革命者中间的一员，是幸存者。是党培养教育了我，没有党就没有我的一切。”

得知高先贵将军逝世的消息，六安市裕安区民政局相关领导准备前往吊唁，表达哀思。

身在异地，挂念家乡

据了解，高先贵晚年一直在广州生活，因年事已高，他很久没有回过家乡六安。不过，他对家乡一直非常挂念。

2016 年是红军长征胜利八十周年，时任六安市裕安区人武部部长陈纪昌曾代表区委区政府前往广州看望高先贵，同行的还有裕安区西河口乡乡长汪明家。

“老人家当时身体还不错，精神状态也很好，看到家乡来人非常高兴。”陈纪昌说，当时他穿着一身军装，见面时给老将军敬了军礼，“老人家当时给我回了军礼，我非常感动。”

“我们西河口以前叫两河口。老将军说他老家就在两河口。”西河口乡乡长汪明家告诉记者，高先贵将军对老家人很热情，“他说你们要吃要住，意思是嘱咐儿子要招待好老家人。”

当时汪明家还专门带了一些家乡图册给高先贵将军看，并细致地讲述西河口乡近年来的变化和发展。看到家乡发展如此迅速，老将军感到很欣慰。

“因为老将军参加过苏家埠战役，我们去之前还特地到苏家埠，拍了苏家埠纪念馆的照片给他看。”汪明家说，当时老将军依然记得苏家埠战役，指着照片连说几次“苏家埠”。

“老人很健谈，思维也很清晰，我们聊了一个多小时。”陈纪昌说，高先贵的简朴给他留下非常深刻的印象，“我听他子女说，老人家年轻时的衣服穿了补补了又穿。还有一个习惯就是随手关灯，不浪费电。他对下一代的要求也很严格，吃饭不准浪费，点多少就要吃多少。”

嘱咐子女，后事从简

据悉，新中国成立后，高先贵历任师副政治委员，师政治委员兼军分区政治委员，广西军区政治部主任，广州军区后勤部副政治委员、顾问。

高先贵的子女中，只有长子在老家六安，长孙高德祥退休后也住在六安。昨日，新安晚报、安徽网、大皖客户端记者联系到高先贵的长孙高德祥。他已和家人赶到广州，送爷爷最后一程。

“我最后一次见到爷爷是前年，他看到我们来了非常高兴。”高德祥说，爷爷岁数越大越惦记家乡，晚年思乡之情越发浓烈。高德祥逢年过节会给爷爷奶奶打个电话问候一下，平时也会通过视频了解他们的近况。

“爷爷前几年身体不错，还能看看报纸。最近两年大不如前，但比起同龄人，（身体）还算可以的，每餐能吃一碗饭喝一碗汤。”高德祥说，爷爷以前身体好的时候，最大的爱好就是泡杯茶看看报纸，了解国家大事，平时也爱扫扫地，活动活动身体。

“爷爷生前曾跟我们说过多次，希望以后能够落叶归根，安葬在老家六安。”高德祥说，爷爷最近一次回老家还是在上个世纪90 年代，如今是否回老家安葬还要再和家人商量。

昨日，记者也联系上了高先贵的二儿子。他说：“父亲一生低调、节俭。他是一个老实人、好人，这是很多人对父亲的评价。”

“他对我们要求非常严格，经常会说‘在外头听组织的，在家里头听家长的，家长就是组织’。”高先贵二儿子说，父亲生前有嘱咐，（后事）从简从简再从简，父亲不想麻烦家乡人，并委托记者向家乡人民对父亲的哀思表达感谢。

来源： 中安在线-新安晚报

责任编辑：张玉