全国首个以体育场馆为载体电竞组织将于今年成立

原标题：全国首个以体育场馆为载体的电竞组织将成立

新华社北京3月21日电 中国体育场馆协会21日消息，在中国体育场馆协会的2017年年会上，大会全票通过了成立电子竞技分会的决议。全国首个以体育场馆为载体的电子竞技组织将于今年成立。

在中国体育场馆协会在张家口崇礼太舞滑雪小镇举行的年会上，来自全国24个省区市的200余名会员代表出席了会议。中国体育场馆协会理事长张立增、国家体育总局经济司副司长彭维勇出席大会并致辞。协会秘书长冯金虎发表年度总结报告并部署了2018年工作，大会就成立电子竞技分会进行了审议，并获得全票通过。

根据计划，中国体育场馆协会电子竞技分会将以电竞运动为引领，融合休闲体育、智能科技、互动娱乐、文化旅游等领域，解决传统体育载体缺业态、缺内容、缺人气的问题，打造专业电竞场馆，集成比赛训练、互动体验、内容制播、粉丝聚会、展示发布、创业创新等功能，同时推动传统体育场馆转型升级，助力电竞产业园区、电竞特色小镇发展。

电子竞技分会将在全国范围内推广电竞场馆建设与合作，整合场馆设计施工、设施设备、游戏研发、节目制播、教育培训、赛事活动等行业资源，在行业规范自律、标准制定、课题研究、赛事活动组织、国际交流等方面开展工作。（完）

责任编辑：张岩