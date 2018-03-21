银监会保监会门牌更换在即 工作人员排队合影(图)

原标题：现场！门牌更换在即，银监会、保监会工作人员排队合影

3月13日，国务院机构改革方案宣布，将中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会的职责整合，组建中国银行保险监督管理委员会，作为国务院直属事业单位。

3月21日中午时分，21世纪经济报道记者在银监会和保监会门口看到，排长队与机构门牌合影的景象再现。

不过，不同与以往社会人士前往合影不同，这些人士合影完均返回大楼内。21世纪经济报道记者还从中辨认出多位银监会工作人员。有现场银监会人士透露，更换门牌在即，多个部门在轮流合影。

在银监会门口与门牌合影也有讲究，现场合影人士也在交流拍照心得，要站在银监会门口的石狮旁，这样既可以拍到门牌，还有银监会CBRC的logo，还有石狮元素。

21世纪经济报道记者还独家获悉，3月21日下午将在银监会召开会议，宣布中国银行保险监督管理委员会成立相关事项，在京会管单位副局级以上干部参会。

银监会门口合影人群

银监会门口合影人群

银监会门口合影人群

保监会门口合影人群

责任编辑：张玉