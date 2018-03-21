新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

慎海雄任中央广播电视总台台长(图/简历)

慎海雄任中央广播电视总台台长(图/简历)
2018年03月21日 19:24 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　来源：央广网

　　央广网北京3月21日消息 3月21日上午，中央人民广播电台、中央电视台、中国国际广播电台召开中层干部大会，宣布中央关于组建中央广播电视总台和领导班子任职的决定。慎海雄同志任中央广播电视总台台长、党组书记。

　　中组部副部长周祖翼宣读中央决定并讲话，中宣部常务副部长王晓晖主持会议并讲话。

　　慎海雄简历 

慎海雄简历

　　慎海雄，男，汉族，1967年2月生，浙江湖州人，1987年12月入党，1989年8月参加工作，杭州大学中文系新闻专业毕业，大学学历，高级管理人员工商管理硕士，高级记者。

　　1985-1989年 杭州大学中文系新闻专业学习

　　1989-1999年 新华通讯社浙江分社记者，宁波记者站记者，分社农村采访室主任（1995.05评为主任记者；1997.11评为高级记者）

　　1999-2001年 新华通讯社浙江分社采编室主任

　　2001-2004年 新华通讯社浙江分社党组成员、常务副总编辑

　　2004-2005年 新华通讯社上海分社副社长、总编辑、党组成员

　　2005-2006年 新华通讯社上海分社副社长、总编辑、党组成员，新华社长三角新闻采编中心主任

　　2006-2008年 新华通讯社上海分社副社长、总编辑、党组副书记

　　2008-2010年 新华通讯社上海分社社长、党组副书记

　　2010-2012年 新华通讯社上海分社社长、党组书记，中国金融信息中心总经理（其间：2010.07-2012.06上海交通大学上海高级金融学院工商管理专业学习，获高级管理人员工商管理硕士学位）

　　2012-2012年 新华通讯社副总编辑、党组成员，上海分社社长、党组书记

　　2012-2014年 新华通讯社副总编辑、党组成员，中国经济信息社控股有限公司董事长

　　2014-2015年 新华通讯社副社长、党组成员

　　2015年 广东省委常委、宣传部部长

　　第十一届、十二届广东省委委员。第十九届中央候补委员。（简历来源：新华网）

责任编辑：桂强

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区