慎海雄任中央广播电视总台台长(图/简历)

来源：央广网
央广网北京3月21日消息 3月21日上午，中央人民广播电台、中央电视台、中国国际广播电台召开中层干部大会，宣布中央关于组建中央广播电视总台和领导班子任职的决定。慎海雄同志任中央广播电视总台台长、党组书记。
中组部副部长周祖翼宣读中央决定并讲话，中宣部常务副部长王晓晖主持会议并讲话。
慎海雄简历
慎海雄，男，汉族，1967年2月生，浙江湖州人，1987年12月入党，1989年8月参加工作，杭州大学中文系新闻专业毕业，大学学历，高级管理人员工商管理硕士，高级记者。
1985-1989年 杭州大学中文系新闻专业学习
1989-1999年 新华通讯社浙江分社记者，宁波记者站记者，分社农村采访室主任（1995.05评为主任记者；1997.11评为高级记者）
1999-2001年 新华通讯社浙江分社采编室主任
2001-2004年 新华通讯社浙江分社党组成员、常务副总编辑
2004-2005年 新华通讯社上海分社副社长、总编辑、党组成员
2005-2006年 新华通讯社上海分社副社长、总编辑、党组成员，新华社长三角新闻采编中心主任
2006-2008年 新华通讯社上海分社副社长、总编辑、党组副书记
2008-2010年 新华通讯社上海分社社长、党组副书记
2010-2012年 新华通讯社上海分社社长、党组书记，中国金融信息中心总经理（其间：2010.07-2012.06上海交通大学上海高级金融学院工商管理专业学习，获高级管理人员工商管理硕士学位）
2012-2012年 新华通讯社副总编辑、党组成员，上海分社社长、党组书记
2012-2014年 新华通讯社副总编辑、党组成员，中国经济信息社控股有限公司董事长
2014-2015年 新华通讯社副社长、党组成员
2015年 广东省委常委、宣传部部长
第十一届、十二届广东省委委员。第十九届中央候补委员。（简历来源：新华网）
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