新任河南省委书记王国生:从今天起河南就是我新家

河南日报微信公众号 图

原标题：新任河南省委书记王国生：从今天起，河南就是我的新家

3月21日，河南省召开全省领导干部会议。中央组织部副部长吴玉良同志出席会议并宣布中央决定：王国生同志任河南省委委员、常委、书记；谢伏瞻同志不再担任河南省委书记、常委、委员职务，另有任用。

谢伏瞻主持会议并讲话。王国生、陈润儿讲话。

谢伏瞻说，这次河南省委主要领导同志职务的调整，是以习近平同志为核心的党中央从大局出发，通盘考虑河南工作需要作出的决定，体现了党中央对河南领导班子建设的高度重视，对一亿河南人民的亲切关怀，对河南工作的充分肯定。我坚决拥护党中央决定，愉快服从组织安排。中央决定王国生同志担任河南省委书记，是对河南省委班子建设的加强，我们向王国生同志表示热烈欢迎！王国生同志政治坚定，党性观念和大局意识强，政策水平高，实践经验丰富，组织领导能力和改革创新精神强。希望大家全力支持王国生同志的工作，把河南各项工作做得更好。

谢伏瞻说，2013年3月19日我到河南工作，整整五年了。五年来，我时刻牢记习近平总书记的谆谆教导和殷殷重托，从习近平新时代中国特色社会主义思想中汲取真理力量，从总书记调研指导河南工作的重要讲话和指示中把握发展方向，从一亿河南人民对美好生活向往中获取前进动力，怀着促一方发展、惠一方百姓、保一方平安的使命情怀，为中原更加出彩倾注了全部心智和情感，融入了所有甘苦和忧乐。在历届省委、省政府打下的坚实基础上，全省广大干部群众撸起袖子加油干，一张蓝图绘到底，干成了一批强基础利长远的大事，办妥了一批多年想办办不了的要事，实现了一系列具有标志性意义的突破。

我们旗帜鲜明讲政治，树牢“四个意识”、增强“四个自信”，坚定维护习近平总书记党的领袖和核心地位，坚定维护党中央权威和集中统一领导，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

我们坚定不移推动科学发展，把持续发挥优势打好“四张牌”作为重要遵循，坚持工业化、城镇化、信息化和农业现代化同步推进，抓住关键调结构、着眼长远谋大局、深化改革添活力、扩大开放增动力、发挥优势强基础，推动经济高质量发展。

我们坚定不移增进人民福祉，把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，大力加强农村基础设施建设，着力发展民生事业，持续深化平安河南建设，努力让人民生活得更加美好。

我们坚定不移推进全面从严治党，树立正确的选人用人导向，持之以恒正风肃纪、高压反腐，营造了风清气正的政治生态。通过这些年的努力，河南发展势能不断蓄积，在全国的战略地位不断提升，党风政风社会风气明显好转，河南形象明显改善，人民群众获得感幸福感安全感明显提高、自豪感自信心凝聚力明显增强，一个开放自信的河南、一个更加出彩的中原呈现在世人面前。

河南取得每一点进步，根本在于以习近平同志为核心的党中央坚强领导，根本在于习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引，是全省人民解放思想、开拓创新、同心同德、不懈奋斗的结果。作为一名河南人，我深感自豪、倍感欣慰。

谢伏瞻说，在河南工作的五年，是人生中极为难忘的岁月，积累了极为宝贵的财富。同志们特别是省四大班子成员和各级领导干部对我的大力支持、无私帮助、充分理解和宽厚包容，让我内心充满感恩。我感恩伟大时代、感恩伟大人民，向所有同志表示衷心感谢。

谢伏瞻说，当前河南正处在决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化新征程的关键时期。我坚信，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，汇聚亿万中原人民磅礴之力，一定能谱写出让中原更加出彩的崭新篇章。五年河南生活，永生中原情怀！我人虽然离开了河南，但心和河南人民永远联系在一起。对“老家河南”的这份热情热爱永远不会变。衷心祝福河南的山、河南的水、亿万河南人民明天更美好！

王国生在讲话中说，我完全拥护、坚决服从中央决定，衷心感谢习近平总书记和党中央信任和厚爱。河南是中华民族和华夏文明的重要发祥地，是全国重要的经济大省、人口大省，在全国发展大局中的地位举足轻重。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引下，省委、省政府团结带领全省人民，坚定不移贯彻落实党中央决策部署，牢记总书记让中原更加出彩的重托，开拓创新、砥砺奋进，全省各项事业保持良好发展态势。

王国生说，伏瞻同志在河南工作5年间，为河南发展倾注了大量心血，付出了艰辛努力，作出了重要贡献。我们向伏瞻同志表示深深的敬意，并祝愿他在新的领导岗位上取得更大成绩！

王国生说，河南是一片充满生机、潜力巨大的热土。能够来这里工作，我深感使命光荣、责任重大。从今天起，河南就是我的新家，我要把对河南的热爱之情铭刻心头，尽快适应河南、尽快熟悉、尽快融入河南。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，紧紧依靠领导班子的同志和全省人民，恪尽职守，勤勉工作，为推动河南改革发展、造福河南人民奉献自己的全部力量，不辜负党中央的信任和重托，不辜负河南父老乡亲的期盼和愿望。

一是高举旗帜，对党绝对忠诚。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为旗帜，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党的核心、军队统帅、人民领袖地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保习近平总书记的殷切嘱托和党中央决策部署在河南全面贯彻落实。

二是真抓实干，忠实履职尽责。把习近平总书记调研指导河南工作时的重要讲话和指示精神作为做好河南工作的“总纲”，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局在河南的具体实践，推动“四个着力”取得新进展，努力打好“四张牌”，坚决打赢三大攻坚战，深化改革开放创新，树立崇尚实干的鲜明导向，在“五个更大”“五个更实”上下足功夫，奋力开创河南发展新局面。

三是牢记宗旨，一心服务群众。不忘为民初心，全心全意为人民谋福祉，一以贯之践行以人民为中心的发展思想，在带领广大群众创造美好生活的过程中，坚定跟党走、跟习近平总书记走的的信心和信念。

四是维护团结，凝聚智慧力量。维护团结、珍惜团结，带头搞好团结。认真贯彻民主集中制，同心协力、和衷共济，提高班子的凝聚力战斗力。虚心向河南的老领导、老干部、老同志学习，向各级党员干部学习，向广大人民群众学习，向社会各界学习，同心同德，合力攻坚。

五是清正廉洁，永葆政治本色。始终不忘共产党人的身份、领导干部的职责，保持对宪法法律敬畏之心，严格遵守党章党规党纪，模范遵守廉洁自律准则。克己奉公、廉政勤政，增强拒腐防变的免疫力。带头接受监督、乐于接受监督，严格要求亲属和身边工作人员，清白做人，干净做事。

王国生说，让我们在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，精诚团结、共同奋斗，谱写中原更加出彩崭新篇章！

陈润儿在讲话中说，中央对河南省委主要领导同志的调整，体现了中央对河南领导班子建设的重视，对河南事业发展的莫大关心，对河南父老乡亲的亲切关怀。我完全拥护党中央作出的决定，真诚欢迎王国生同志来豫工作，一定在以王国生同志为班长的省委领导下，坚定维护习近平总书记党中央核心、全党的核心地位，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，精诚团结、夙夜在公、恪尽职守、锐意进取，为中原大地更加出彩、河南人民更加幸福共谱新篇章、共铸新辉煌。

陈润儿说，五年来，谢伏瞻同志为河南发展倾注了全部情感，付出了辛勤努力，中原大地一山一水都留下了他的足迹，一草一木都沐浴着他的深情。谢伏瞻同志就要离开河南奔赴新的岗位，中原大地会镌刻他心血的倾注，一亿人民会铭记他为民的情怀，全省干部会感念他战斗的场景。我们向谢伏瞻同志致以崇高敬意和美好祝福，真心希望谢伏瞻同志继续关心支持河南的发展进步！

陈润儿说，河南正处于爬坡过坎、转型发展的关键时刻。王国生同志经过多个领导岗位摔打历练，任过多个省份的主要领导，政治站位高、党性原则强、律己要求严、领导作风实，他的到来必将为河南发展注入新的活力、增添无穷动能，为河南未来展示新的希望、迎来美好前景。全省各级领导干部都要增强“四个意识”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上与党中央保持高度一致，自觉把思想和行动统一到中央决定精神上来，以实际行动支持王国生同志的工作，同心同德、攻坚克难，让中原在实现中国梦的伟大进程中更加出彩，不辜负总书记嘱托，不辜负党中央厚望，不辜负老百姓期待。

现职省级领导同志；副省级以上离退休老同志；省委委员、省委候补委员；各省辖市党政正职；省委各部委、省直及中央驻豫正厅级单位主要负责同志；省纪委副书记，省人大、省政协各专门（工作）委员会主要负责同志；省管企业和高等院校主要负责同志；各民主党派省委主委、工商联主要负责同志参加会议。

来源：“河南日报”微信公众号

责任编辑：张义凌