商务部：今年将培育一批具有国际影响力跨国公司

新版《境外中资企业机构和人员安全管理指南》发布

商务部将培育一批具有国际影响力跨国公司

商务部对外投资和经济合作司商务参赞韩勇3月21日透露，今年商务部将实施对外投资创新行动计划，培育一批具有国际知名度和影响力的跨国公司。韩勇是在商务部对外投资与经济合作司与中国对外承包工程商会联合举办的新版《境外中资企业机构和人员安全管理指南》发布会上作出上述表述的。

境外中资企业在投资项目中可能会遇到政治、经济、商业、法律等各种风险。韩勇说，这就要求企业全面准确梳理这些风险以及可能给企业造成的影响，系统地进行规划并提出预案举措，综合运用各种资源进行化解。他指出，去年商务部的一项调查显示，当前我国境外投资企业安全保护总体情况良好，绝大多数企业在制度设计、人员配备、设施配置、应急管理等方面做得不错，但也有一些企业安保品级不健全、应急预案不规范、责任落实不明确或实施不到位。

据了解，第一版《境外中资企业机构和人员安全管理指南》是我国首个针对“走出去”企业境外安全风险管理工作的指导性文件，于2011年编制完成。新版《指南》充分吸收借鉴了国际先进安全管理理论，针对境外各类非传统安全风险提出具体工作举措。内容上较上一版《指南》，着重增加了境外安全管理制度保障和突发应急处置流程体系等内容，具有普遍的适应性、较强的针对性和一定的前瞻引领性。

值得一提的是，韩勇在当天的发布会上特别指出，商务部今年将实施对外投资创新行动计划，培育一批具有国际知名度和影响力的跨国公司，打造中国投资品牌。他认为，只有做大做强我国企业以及海外项目，才能为保护我国海外利益提供有效支撑。

对此，商务部国际贸易经济合作研究院助理研究员庞超然在接受《经济参考报》记者采访时表示，商务部“十三五”规划指出，要“加快培育一批具有较强竞争力的跨国公司”。当前，中国企业正处于转型升级的关键时期，企业在全球价值链地位不断提高并向高附加值两端延伸。中国跨国公司数量和体量将会不断上升，与我国经济总量和全球影响力相匹配。

庞超然认为，做大做强我国海外项目，能进一步促进两个市场两个资源协同发展，促进海外投资服务国内实体经济，增强我国经济整体实力。对此，商务部先后出台了一系列政策文件，规范企业海外投资行为、建立对外投资备案报告制度、深化“放管服”改革、完善投资统计监测和事中事后监管、加强境外安全风险防范。

来源：经济参考报

责任编辑：张建利