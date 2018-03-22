机构改革中央要设的新机构 提法与5个月前有不同

原标题：中央要设的新机构，提法与5个月前有不同

撰文 | 傅凝 周宇

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）没有想到，两会闭幕次日，会有这么多重磅消息发布：例如四川、广西、江西、河南、青海几个省份主要领导调整；例如多个涉及机构改革的国务院部门开大会、公布新班子。

更重要的是，3月21日下午，中央向社会公开《深化党和国家机构改革方案》，这份方案大致有40页，长达1.8万字，说它字字千钧，应不为过。

这是改革开放以来第8次机构改革，看到方案全文，许多人在朋友圈感叹：力度之大超乎想象。因为其不仅涵盖党政军群地多个领域，也涉及中央、省及省以下各个层级。

不仅如此，中央列出的时间表也相当紧凑：中央和国家机关机构改革要在2018年年底前落实到位；省级党政机构2018年年底前调整基本到位；所有地方机构改革任务在2019年3月底前基本完成。省级机构改革要报中央审批，省以下党政机构改革要报中央备案。

从现在开始，我们都进入紧锣密鼓的“机构改革进行时”。

小组变成委员会

机构改革此前有迹可循，十九大报告也透露了一些动向。政知见（微信ID：bqzhengzhiju）曾推送《中国新组建这四大机构 背后都有哪些深意》一文，提到报告里涉及的机构：

中央全面依法治国领导小组

国有自然资源资产管理和自然生态监管机构

组建退役军人管理保障机构

国家、省、市、县监察委员会

如你所知，后面三类机构，在两会期间已公之于众，而3月21日公布的方案，使得依法治国领导架构也浮出水面，不同的是，十九大报告里提到的是“中央全面依法治国领导小组”，而在最终公布的方案里，则是“中央全面依法治国委员会”。

从“小组”到“委员会”，意义不一般。

其一，这次一步到位新设两个委员会，除了中央全面依法治国委员会，还有中央审计委员会。

其二，中央全面深化改革领导小组、中央网络安全和信息化领导小组、中央财经领导小组、中央外事工作领导小组均改为委员会。

加之十九大之前设立的中央国家安全委员会、中央军民融合发展委员会，如今近10个委员会已成中央决策议事协调机构里最亮丽的一笔。

不同的是，新设的中央全面依法治国委员会和中央审计委员会，办公室均设在国务院部门里，前者设在司法部，后者设在审计署；而其他委员会，办公室则作为中央直属机构存在。

当然，并不是所有的中央决策议事协调机构都是“委员会”，这次就新组建了中央教育工作领导小组，比较特别的是，这个小组具体办事机构是“秘书组”而不是“办公室”，秘书组也设在国务院部门——教育部。

党政资源整合

相信各位都注意到，两会期间通过的国务院机构改革方案，颇具精准改革的特点，将很多部委具体职能、涉及司局处进行重新理顺整合。政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，中央机构改革更是统筹全局，通盘考虑。

一方面看，党政部门整合资源、形成合力。例如，将中央直属机关工作委员会和中央国家机关工作委员会的职责整合，组建中央和国家机关工作委员会，作为党中央派出机构。例如，将中央党校和国家行政学院的职责整合，组建新的中央党校（国家行政学院），实行一个机构两块牌子。从2015年出台加强党校工作意见，到2016年出台党校工作条例，到这次整合两大培训机构，党对干部培训工作的集中统一领导也进入一个新阶段。

另一方面，党务部门也进行整合。例如，将中央党史研究室、中央文献研究室、中央编译局的职责整合，组建中央党史和文献研究院。

部门的职能

不论哪个层级的党委，组织、宣传、政法、统战几大党务部门都担负重要职责。这次机构改革，更是将很多资源整合，交给这些党务部门更多重担。

例如中组部，不仅归口管理中央机构编制委员会办公室，还将合并原来属于人社部管理的国家公务员局。

例如中宣部，承担原先国家新闻出版广电总局的新闻出版管理和电影管理职责。

中央统战部，不仅归口领导国家民委，还承担了国家宗教局、国务院侨办等部门的职责。

中央政法委，承担了原来综治、维稳、防范邪教等机构的主要职能（公安部也承担防范邪教的相关工作）。

从另外一方面看，被整合的部门也发生了很大变化，一种是归口管理，机构和牌子继续保留，例如国家民委；一种是“不再保留单设”，不过还外挂牌子，例如国家公务员局、国家宗教局和国务院侨办。

高层的原则落实了

相信不少人也注意到武警部队的改革。

这应该是三个月来，武警部队归中央军委统一领导以后，又一次重大变化。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，此前坊间关注的武警8大警种部队去向，在这次方案中有相当部分答案揭晓。

这8大警种指的是：警卫、内卫、黄金、森林、水电、交通、边防、消防部队。

方案涉及的几大警钟有三大去处：

一是划归公安。如边防部队划归公安，并结合新组建国家移民管理局进行适当调整整合；警卫部队转为警察编制。

二是划归有关部门，消防部队和森林部队归应急管理部；黄金部队并入自然资源部，原有的部分企业职能划转中国黄金总公司。

三是转企。水电部队组建为国有企业，可继续使用中国安能建设总公司名称，由国务院国有资产监督管理委员会管理。

这是武警部队的“出”，此外还有“入”。

例如国家海洋局（中国海警局）领导管理的海警队伍及相关职能全部划归武警部队，另外原来参与海关执勤的武警部队一次性整体撤收，归建武警部队。

这就是遵循高层多次强调的军是军、警是警、民是民原则，经过改革，原先列入武警部队序列、国务院部门领导管理的现役力量全部退出武警。

责任编辑：张玉