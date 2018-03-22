文化和旅游部官网亮相 雒树刚等位列新领导名单

原标题：文化和旅游部官网亮相

新京报快讯 （记者王真真）3月21日晚间，记者发现，根据国务院机构改革方案，原文化部官网正式更新为文化和旅游部官网。

与此同时，随之更新的还有文化和旅游部新的领导名单，分别为：雒树刚、李金早、李群、项兆伦、单霁翔、刘玉珠、迟耀云、张旭、杜江、李世宏、王晓峰、于群、魏洪涛。

在新组成的文化和旅游部领导名单中，原文化部7人，原旅游局5人。除已公布的文化和旅游部党组书记、部长雒树刚以外，原国家旅游局局长李金早担任党组副书记、副部长；原山东省委常委、副省长、省政府党组副书记兼山东行政学院院长李群则担任党组成员、副部长；原文化部副部长、党组成员项兆伦、张旭担任文化和旅游部党组成员、副部长。

责任编辑：张玉