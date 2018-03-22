文化和旅游部官网亮相 雒树刚等位列新领导名单

原标题：文化和旅游部官网亮相
新京报快讯 （记者王真真）3月21日晚间，记者发现，根据国务院机构改革方案，原文化部官网正式更新为文化和旅游部官网。
与此同时，随之更新的还有文化和旅游部新的领导名单，分别为：雒树刚、李金早、李群、项兆伦、单霁翔、刘玉珠、迟耀云、张旭、杜江、李世宏、王晓峰、于群、魏洪涛。
在新组成的文化和旅游部领导名单中，原文化部7人，原旅游局5人。除已公布的文化和旅游部党组书记、部长雒树刚以外，原国家旅游局局长李金早担任党组副书记、副部长；原山东省委常委、副省长、省政府党组副书记兼山东行政学院院长李群则担任党组成员、副部长；原文化部副部长、党组成员项兆伦、张旭担任文化和旅游部党组成员、副部长。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 新一届国务院全面履职 任务分工确定
- 【 军事 】 台军导弹欲拦我军绕台战机 被曝是40年...
- 【 财经 】 梁建章：在中国养小孩痛苦指数最高
- 【 体育 】 C罗连夺葡萄牙足球先生 穆帅亦获奖
- 【 娱乐 】 黄奕诉前夫一审败诉二审未宣判
- 【 科技 】 警方首次公布Uber无人车事故视频
- 【 教育 】 如果选择 我不愿再做万千焦虑的名校生
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有