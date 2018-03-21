文化和旅游部领导名单出炉：雒树刚李金早等亮相

原标题：文化和旅游部领导名单出炉：雒树刚、李金早、李群等集体亮相
澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者3月21日查询发现，原文化部官网已更新为文化和旅游部官网。
中华人民共和国文化和旅游部官网 截图
其中，“部领导”栏目已同步更新，更新后的文化和旅游部领导为：雒树刚、李金早、李群、项兆伦、单霁翔、刘玉珠、迟耀云、张旭、杜江、李世宏、王晓峰、于群、魏洪涛。
3月19日上午，十三届全国人大一次会议举行第七次全体会议，大会经投票决定，雒树刚为文化和旅游部部长，他也是我国首位文化和旅游部部长。
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