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文化和旅游部领导名单出炉：雒树刚李金早等亮相

文化和旅游部领导名单出炉：雒树刚李金早等亮相
2018年03月21日 21:09 澎湃新闻
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　　原标题：文化和旅游部领导名单出炉：雒树刚、李金早、李群等集体亮相

　　澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者3月21日查询发现，原文化部官网已更新为文化和旅游部官网。

中华人民共和国文化和旅游部官网 截图中华人民共和国文化和旅游部官网 截图

　　其中，“部领导”栏目已同步更新，更新后的文化和旅游部领导为：雒树刚、李金早、李群、项兆伦、单霁翔、刘玉珠、迟耀云、张旭、杜江、李世宏、王晓峰、于群、魏洪涛。

　　3月19日上午，十三届全国人大一次会议举行第七次全体会议，大会经投票决定，雒树刚为文化和旅游部部长，他也是我国首位文化和旅游部部长。

责任编辑：张义凌

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