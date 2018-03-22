法治蓝皮书：20家省检察院可在线查行贿犯罪档案

原标题：检务公开透明度报告来了，20家省检察院可在线查行贿犯罪档案

南都讯 今日，中国社会科学院法学研究所、社会科学文献出版社联合主办的“法治蓝皮书《中国法治发展报告No.16（2018）》发布暨2018年中国法治发展研讨会”在京举行。《法治蓝皮书》中发布的2017年度中国检务透明度报告显示，江苏省人民检察院、最高人民检察院、南京市人民检察院位列检务透明度前三。从地区维度看，较为经济发达地区检察院的检务公开相对较好。

省级检察院排名，广东省排第五

《法治蓝皮书》显示，去年检务透明度排名前十的检察院依次为：江苏、最高人民检察院、南京、苏州、山东、徐州、湖北、安徽、广东和湖南。在省级检察院层面，排名前五的依次为：江苏、山东、湖北、安徽和广东。在较大的市检察院层面，排名前五的依次为：南京、苏州、徐州、南昌和汕头。从地区维度看，较为经济发达地区检察院的检务公开相对较好。

值得关注的是，《法治蓝皮书》介绍，经过多年制度建设和实践完善，检务公开效果显著，不断向司法办案延伸，在满足公众知情权利、倒逼检务活动规范等方面取得成效。

与此同时，利用信息化推进检务公开，检务公开与网上办案、检务公开与网上办事的有机结合，也不断推进形成良性互动。例如，在门户网站的基础上，各级检察机关注重运用微博、微信及其他新媒体发布检务信息。

10家较大的市检察院网上公开抗诉书

《法治蓝皮书》介绍，法律文书公开范围走向全面化，人民检察院案件信息公开网对公开法律文书进行了类型化处理，分为起诉书、抗诉书、不起诉决定书、刑事申诉复查决定书、其他法律文书等栏目。在起诉书日渐普及的基础上，其他法律文书的公开，也走向常态化。

截至评估结束，通过自身门户网站或信息公开网公开抗诉书的，有10家较大的市检察院，占比20.41%。通过自身门户网站或信息公开网公开刑事申诉复查决定书的，有27家较大的市人民检察院，占比55.10%。另外，北京等地的检察院将被害人权利义务告知的公开予以常态化。

同时，依托检务公开，在线办事功能得到强化。发布的数据显示，提供行贿犯罪档案查询指南或查询平台链接、联系方式的，有20家省级检察院和30家较大的市检察院，分别占比64.52%与61.22%。无锡市检察院公开了《非公企业常见法律问题防范指南》，协助企业认清、防范法律风险。

在预决算公开方面，26家省级检察院和19家较大的市级检察院同时公开了2016年度的预决算和2017年度的预算，分别占比83.87%与38.78%。江苏省人民检察院公布了全省检察机关司法办案主要数据。

蓝皮书建议将公开嵌入检察工作流程

针对检务公开尚存的问题，《法治蓝皮书》指出，检务公开当前问题突出表现为部分检察院不作为，仍有多家检察院无网站或网站无法打开，一些检察院网站缺乏必要维护导致网站不稳定乃至一度失效，门户网站栏目空白的现象仍不同程度存在，一些检察院公开持续性不够，个别甚至出现停滞倒退；机构人员、指南须知类信息的公开，有待加强；检务公开友好性不足等。

《法治蓝皮书》给出了检务公开加以完善的方向，提出检务公开内容应全面化，应注重加强指南类信息的公开，在不违反保密要求的前提下探索量刑建议书、检察建议、检察意见等检察法律文书的公开，适应大数据发展需求推进文书统计和检务数据的公开。

同时，既要注重检察院门户网站建设，也要注意多渠道公开，形成合力，实现公开效果、传播力和影响力的最大化。

此外，《法治蓝皮书》还建议将公开嵌入检察工作流程。借鉴政府信息公开和法院司法公开的经验，将检务公开嵌入检务活动日程流程，落实“以公开为常态、不公开为例外”的理念，实现检务公开的制度化和常态化。

在信息无障碍服务能力建设上，建议按照《残疾人保障法》《无障碍环境建设条例》的精神要求，检察机关应带头加强网站无障碍服务能力建设，对门户网站、微博、微信、客户端等进行无障碍改造，建设网络信息无障碍服务环境，方便各类特殊群体、弱势群体便捷快速获取检察信息。

责任编辑：张玉