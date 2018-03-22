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江苏原常务副省长李云峰受贿案一审获刑12年

江苏原常务副省长李云峰受贿案一审获刑12年
2018年03月22日 16:18 人民日报
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　　原标题：江苏原常务副省长李云峰受贿超1400万 一审被判12年

　　2018年3月22日，山东省菏泽市中级人民法院公开宣判江苏省委原常委、省政府原常务副省长李云峰受贿一案，对被告人李云峰以受贿罪判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一百五十万元；对李云峰受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。

　　经审理查明：2003年至2014年，被告人李云峰先后利用担任江苏省委副秘书长、研究室主任、办公厅主任、省委常委兼秘书长、省政府常务副省长等职务上的便利，为相关单位和个人在工程承揽、项目规划调整、职务晋升等事项上提供帮助，直接或通过特定关系人非法收受他人财物，共计折合人民币1477万余元。

　　菏泽市中级人民法院认为，被告人李云峰身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，其行为构成受贿罪。鉴于李云峰到案后，如实供述自己的罪行，主动交代办案机关尚未掌握的部分受贿犯罪事实；认罪悔罪，积极退赃，赃款赃物已全部追缴，具有法定、酌定从轻处罚情节，依法可以从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

责任编辑：张义凌

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