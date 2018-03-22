1+1＞2 这个新组建的文化和旅游部大有来头

原标题：文化和旅游部 这个新部门竟然大有来头

3月19日，十三届全国人大一次会议第七次全体会议经投票表决，决定原文化部党组书记、部长雒树刚为文化和旅游部部长。原文化部与国家旅游局不再保留，在文化与旅游领域，机构改革的序幕拉开。

国务委员王勇表示，组建文化和旅游部是为“增强和彰显文化自信，统筹文化事业、文化产业发展和旅游资源开发，提高国家文化软实力和中华文化影响力，推动文化事业、文化产业和旅游业融合发展。”

旅游与文化是五大幸福产业之二，新组建的文化和旅游部将如何推动融合发展、提升人民幸福感？

雒树刚在接受记者采访 中新社记者 富田 摄（来源：中新网）

痛点

随着经济社会发展与生活方式变化，文化和旅游的关系越发密切，在二者各自为政的情况下，一些问题就会随时间凸显。

在资源开发与行业规划上，文化与旅游分立的情况会导致实现文化资源和旅游业的有机融合难以实现。

北京大学文化产业研究院副院长陈少峰曾表示：“很多地方建设的文化类场馆，其实支撑不了内生式的增长，没法解决事业与产业兼顾问题，很多事业都是赔钱的。如果文化与旅游结合，既能利用旅游壮大文化产业，也能强化旅游中的文化体验和产业属性。”

在产业管理上，虽然越来越多的项目已经有文化与旅游产业结合的趋势，但在机构改革前，属于文化产业的部分归文化部管理，属于旅游产业的部分归旅游局管理。在这种权责交叉的状况下，难免出现职能不清的现象。

胡敦煌 摄（来源：中新网）

举个例子，当你在景区游玩时，你游览的景点归旅游局管辖，而你在景区中观看的主题实景音乐剧则归文化部管理。对于主打特色文化的旅游目的地，一些文化展示项目又成了两个部分职权的交叉地带。

和尚多了没水吃的现象不利于旅游与文化产业的发展，也会为相关企业与消费者带来不便。在这样的背景下，呼唤改革是一剂良方。

中国传媒大学文化发展研究院院长范周曾表示：“在大部制改革背景下创新市场监管思路，探索市场监管模式，借微观管理部门整合的契机科学规划各部门的职能，减少内耗，能进一步提高便利化服务水平，精简手续，缩短时间，提高办事效率。”

职能

合并后的文化和旅游局将承担什么样的职能？我们可以先从改革前二者的原有职能说起。

简要来说，国家旅游局的职责包括以下几个方面：统筹协调旅游业发展、管理旅游资源、旅游国际宣传与交流合作、监督管理旅游市场、指导旅游人才规划。

下面再说说文化部。中华人民共和国文化部是中国文化行政的最高机构。是国务院的职能部门，在国务院领导下管理全国文化艺术事业。

文化部的职能简要来说包括以下方面：拟订文化艺术方针政策，起草法律法规草案；拟订文化艺术事业、产业发展规划并组织实施；文化艺术领域的公共文化服务；对外文化产业交流与合作；非物质文化遗产保护；文化市场规划、文化产品审批监管。

合并后的文化和旅游部的主要职责有：贯彻落实党的宣传文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游工作政策措施，统筹规划文化事业、文化产业、旅游业发展，深入实施文化惠民工程，组织实施文化资源普查、挖掘和保护工作，维护各类文化市场包括旅游市场秩序，加强对外文化交流，推动中华文化走出去等。

张斌 摄（来源：中新网）

从三者职能上来看，文化和旅游部职能是前二者的优化与融合。然而在机构改革中，文化部加上旅游局，绝不仅仅是简单的职能叠加。而是可以解决现有问题的，1+1＞2的方案。

展望

国家旅游数据中心数据显示，2017年中国国内旅游人数50.01亿人次，比上年同期增长12.8%；出入境旅游总人数2.7亿人次，同比增长3.7%；全年实现旅游总收入5.40万亿元，增长15.1%。

国家统计局数据显示，2017年我国文化及相关企业实现营业收入91950亿元，比上年增长10.8%。

2016年夏季达沃斯论坛上，李克强总理提出的旅游、文化、体育、健康、养老五大幸福产业的概念。随着经济社会发展水平和居民收入等条件不断提升，旅游与文化会逐步成为民众获取幸福感的刚需。

旅游和文化一方面是中国经济的重要增长点，另一方面也是人民群众幸福生活的重要组成部分。在机构改革之后，文化和旅游部将如何在这两方面上起到更加积极的作用呢？

在资源开发上，硬件与软件将会的到更好的融合。文化和旅游部组建，有助于加大旅游资源中文化内涵的挖掘力度，并推进文化项目的产业化进程。

北京大学文化产业研究院副院长陈少峰曾表示：“从观光上升到娱乐，再上升到文化内涵的体验。发展以内涵为主的文化和旅游产业，可以预见，未来会出现更多有内涵的旅游目的地。”

在文化传播上，文化和旅游部组建后，软实力的传播主体与途径将结合得更加紧密，达到更加理想的协同效果。

中国社科院旅游研究中心特约研究员刘思敏表示：“文化软实力是一定要输出的，就输出来讲的话，那就是旅游，其中有很大一部分是入境旅游。就是外国人到中国来，把我们中国文化传播出去。”

入境旅游是文化传播的重要途径，而中国文化又是吸引外国游客的名片。文化与旅游若能在今后得到更加紧密的结合，那么文化宣传和旅游推广两方面都将取得更多进展。

在文物古迹与非物质文化遗产保护上，文化和旅游部门合并后将能提供更好的解决方案。实践显示，对文化古迹进行保护性开发是最佳途径，而发展旅游业则是保护性开发最为有效的手段。

对于非物质文化遗产，旅游开发可以使传承人获得物质回报，从而促进非遗继承。与此同时，非物质文化遗产与旅游相结合后也将得到更大的展示舞台与传播机会。

附：首位文化和旅游部部长简历

雒树刚，男，汉族，1955年5月生，河北南宫人，1981年9月加入中国共产党，1971年2月参加工作。中央党校理论部党的学说和党的建设专业毕业，研究生学历，硕士学位，编审。

1978年10月至1982年7月在中国人民大学科学社会主义系学习1983年9月至1986年7月在中共中央党校理论部党建专业学习。

历任《求是》杂志社政治理论部主任，中共中央宣传部政策法规研究室主任、副秘书长兼理论局局长。2000年3月任中共中央宣传部副部长，2008年5月任中共中央宣传部常务副部长兼中央精神文明建设指导委员会办公室主任。2014年12月任文化部党组书记、部长。

中共第十八届中央委员会委员，中共第十七届中央纪委委员。

雒树刚同志主持文化部全面工作，主管人事司、国家文物局、故宫博物院、国家博物馆工作。（来源：文化部网站）

责任编辑：桂强