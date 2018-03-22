美议员提议孔子学院列为“外国代理人” 中方回应

原标题：美议员提议将孔子学院列为“外国代理人” 华春莹：君子坦荡荡，小人长戚戚

在3月22日外交部例行记者会上，有记者问及：三名美国共和党议员提议要求将在美孔子学院列为“外国代理人”，想必中国政府将对此感到极为不满。你能否就此发表评论？

华春莹：美国孔子学院是应美国大学的自愿申请，由孔子学院总部、中国大学与当地大学本着“相互尊重，友好协商，平等互利”的原则，订立正式协议而设立的。孔子学院的宗旨是加强中国与有关国家教育、文化交流合作，增进两国人民之间的相互理解与友谊。事实上，我们看到孔子学院在很多国家都受到了热烈的欢迎，也为促进中国与有关国家间的相互了解、友谊和合作发挥了非常重要的作用。

我注意到近一段时期以来美方个别人不时发出一些杂音，它们反映的实质和根本是怎么看世界、怎么看中国发展的问题，或者说能否真正摒弃冷战思维和零和博弈、非此即彼的过时观念，与其他国家开展互利共赢合作的问题。听到此类种种杂音，我有时候会想起中国《论语》中的一句话，叫做“君子坦荡荡，小人长戚戚”。因为中国坚持走和平发展道路，不仅写入了中国共产党的十七大、十八大、十九大报告，而且载入了中国共产党党章。十三届全国人大一次会议通过的宪法修正案，又在序言部分增加了“坚持和平发展道路”，“坚持互利共赢开放战略”和“推动构建人类命运共同体”三方面内容。这是中国外交政策理念在国家法治上的最高宣誓，体现了中国致力于走出一条与传统大国不同的发展道路的坚定决心，致力于和世界各国共同发展繁荣的真诚愿望，以及致力于为世界和平与发展做出更大贡献的崇高目标，体现了中国将自身发展与世界发展相统一的全球视野、世界胸怀和大国担当。个别人如果没有这样的视野，没有这样的心胸和气度，自然不能理解。我们希望那些人能够摒弃过时理念，真正使自己的脑袋和身体一起进入21世纪，客观理性地看待当今世界的发展潮流和中国的发展进步。

责任编辑：桂强