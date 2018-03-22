新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

中美科技巅峰对决 英刊：中国管理机制优于美国

中美科技巅峰对决 英刊：中国管理机制优于美国
2018年03月22日 19:38 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：中美科技巅峰对决，英国经济学人：中国管理机制优于美国

　　来源：中国日报网

　　中国日报网3月22日电  担心“中国技术威胁”，美国总统特朗普在上周喊停“博通（Broadcom）收购高通（ Qualcomm）”的交易。这事传到小伙伴英国的耳中，他们格外上心：在科技领域的博弈，中国如今势头正猛，特朗普你能不能有点远见？

　　这还是不放过任何中国“黑料”的《经济学人》，在当地时间3月17日发表的“封面故事”。

　　以《问鼎科技领域之战》为题，英国人指出，中美之间的技术差距越来越小，有些地方还被中国超越；文章拿“收购案”为例，向特朗普发出警告：不要计较微利，要顾全大局。

《经济学人》封面《经济学人》封面

　　巅峰之战，中国优势逐步成型

　　文章开头直接将睡梦中的美国人拍醒：“如今世界科技领域的格局，已经不是美国动脑、中国出力拉！”美国必须重新审视现在中国人的优势在哪儿。

　　《经济学人》终于明白，“珠江三角洲不再只是一个组装手机的地方”。一边是“每况愈下”、“自身难保”的Facebook，另一边则是市值加起来已经超过1万亿美元的阿里巴巴、腾讯。这让他们成功挤进科技领域所谓的“六人众”里。

图自经济学人 下同图自经济学人 下同

　　不仅如此，中国企业在海外的“扩张”很受关注。中国移动通讯终端企业传音控股，已在2017年超过韩国三星，以40%的市场占有率，笑看整个非洲市场。印度第三方支付电子商务公司Paytem，背后就有阿里巴巴的资金支持；去年，腾讯的领投，让印度尼西亚出行软件巨头Go-Jek获12亿美元融资。

　　这几家企业风光无限，背后是百度、京东、跳动科技等中国企业的虎视眈眈，“期待出头之日”。《经济学人》认为，这样高强度的竞争模式，拉近了中美之间的差距。

　　中国已经成为世界上人工智能AI科研人员最密集的国家之一。中国有460万刚刚毕业于科工专业的研究生，人口只有中国四分之一的美国，在这个数据上与中国相比，只有其八分之一的量。

　　此外，比世界上任何一个国家都多，中国有8亿网民。这对于人工智能、大数据来说，中国简直是坐拥在数据宝库之上。中国近几年在云技术上“爆炸式”的发展，也是得力于此。据中国贵士移动数据公司（QuestMoblie）指出，中国目前的入网终端设备，是美国的三倍。

图自亚欧集团（Eurasia Group）图自亚欧集团（Eurasia Group）

　　最后，世界超级计算机500强排名中，中国占据其中202席（35.4%），目前排世界第二；美国的143套机组，只占了29.6%，连前三都没有进。此外，尽管很多中国的超级计算机用的是美国制造的芯片组，但现在不乏有“神威·太湖之光”这种“真·国产货”。《经济学人》写道，这不仅仅是技术过硬，还凸显中国决心。

神威·太湖之光”超级计算机神威·太湖之光”超级计算机

　　上述这些，和“买卖电视机、玩具”有着天壤之别。中国领悟到了科技领域竞争的核心，即信息技术的把控——这也是制造业、物流（甚至是大规模杀伤性武器系统）日后能否突飞猛进的基础。一国想要在科技领域称霸，必须拥有强大的政府支持，在这点上，中国现行的管理机制，优于特朗普的美国。

　　美国“计较微利而无视大局”

　　报道称，中国政府将“企业”、“消费者”、“政策”三者有机结合。华盛顿战略与国际研究中心（CSIS）管这个叫“健全治理（robust governance）”，实际上和美国著名技术哲学家芬伯格教授（Andrew Feenberg）提出的“技术体系（technosystem）”概念类似。说得通俗点，就是中国找到了“技术”、“市场”、“管理”之间的平衡点。

芬伯格教授和他的著作 图自亚马逊芬伯格教授和他的著作 图自亚马逊

　　为了说服小伙伴，《经济学人》接连抛出这两个生僻的概念，目的并不是向美国重申“技术”和“市场”的重要性，而是告诉特朗普，中国的优势恰恰在“管理”。

　　中国政府用一双“隐形的手”自上而下扶持着科技领域的飞速发展。中国曾宣布要“引领高速铁路（HSR）技术”，如今已拥有世界60%的HSR市场；中国在2014年呼吁万众创新，截止2017年，中国企业孵化器数从1400（2014）飙升到8000个。

“复兴号”高铁在北京南站 @视觉中国“复兴号”高铁在北京南站 @视觉中国

　　文章写道，就此来看，“中国制造2025”、《“十三五”国家信息化规划》等政策、计划，想要实现也只是时间问题。

　　然而美国2015年研发费用占政府支出的0.6%，这是1964年数据的三分之一；特朗普2019年的财政预算已出，他要在2028年之前削减42.3%的非国防弹性预算——这恰恰是科研领域的经费来源。

　　将技术发展的重任交付给私企们，美国政府却在近年来，以“国家安全”为由，接二连三地叫停企业的并购、收购计划。就拿“博通收购高通”一事来说，经济学人表示惋惜：“两家企业的构成和中国一点关系也没有（观察者网注：实则与华为有少量业务重合），却强行咬定其中有中国威胁的成分”。究其原因，正如华尔街日报此前的评论所述：美国政府担心博通在收购后高通后，会往研发领域投入更少的钱，从而不仅让中国占据技术上的先手，还会造成美国运营商“被迫使用华为设备”的局面。

博通华裔美籍CEO陈福阳此前与美国总统特朗普共同出席新闻发布会图自商业内幕博通华裔美籍CEO陈福阳此前与美国总统特朗普共同出席新闻发布会图自商业内幕

　　对此，《经济学人》表示，这是特朗普的将“中国威胁论”，笼统并入“保护主义”的体现。若要“遏制中国的发展”，美国需要的有一个全局观的判定，而不是简单“膝跳反应式”的接招；目前的特朗普，似乎“目光短浅”，在和中国的抗衡中，有点“计较微利而无视大局”。

　　总的来说，中国的技术系统更紧凑、更有协调性、政府导向性。这套管理体系也获得别的国家的追捧，例如越南的《网络安全法》草案、新加坡国会在今年2月通过的《网络安全法案》等，均效仿了中方的管理体系。

新加坡这条法案从去年7月提起，刊登报纸头条征集民众意见图自海峡时报新加坡这条法案从去年7月提起，刊登报纸头条征集民众意见图自海峡时报

　　“科技冷战”行不通，要走“硅谷模式”？

　　“批评”完后，《经济学人》给美国上起历史课。上世纪50至60年代，为与苏联的俄抗衡，加之对日本技术升级的畏惧，美国政府介入了资源自由分配的原则——往教育、科研、工程领域注入大量的资金。“这和现在的情景差不多”，但经济学人表示，“只不过现在的中国，是当时两股力量扭在一起的两倍之多。”

美国在上世纪60年代提出的登月计划 图自维基百科美国在上世纪60年代提出的登月计划 图自维基百科

　　这并不是暗示美国要和中国展开“技术竞争”。全球最大的政治风险咨询公司欧亚集团主席伊恩·布雷默（Ian Bremmer）警告：由地缘政治而造成的两极分化，加之两国分别拥有庞大的技术贮备，这很可能会造成“科技冷战”的局面，在产品、准则、规范、技术标准上互相施压制衡对方。

　　《经济学人》认为这种情况不会发生，因为在和中国技术系统的对峙中，美国并没有这个条件去模仿中国模式。所以，英国人给美国开出最终的药方：遵循“硅谷模式”，即吸引外国人才的流入，更加开放包容。

　　文章总结道，虽然这场科技领域的巅峰对决中，一些美国企业必然会输，但华盛顿必须把握好自身的优势，和日本、欧洲抱团，才能力争在和中国的竞争中，把中国甩在身后。

　　围绕科技领域角逐的话题，这已经不是《经济学人》第一次为美国操心。这份以“诋毁中国”出名的英国著名政经周刊，在今年2月发表了文章，根据十项指标在中美两国科技产业之间作了一次全面比较，对美国既是一记当头棒喝。在3月初，《经济学人》再以“人工智能”为话题，称在AI皇冠上钻石的比赛中，中国与美国的差距将越来越小。

　　而对这次“特朗普阻止博通收购高通”的事情，观察者网专栏文章指出，“本次收购给中国最大的启示就是，如果把中国产业升级的希望寄托在从美国收购先进技术，很可能会竹篮打水一场空。另外，美国官员和媒体习惯性把锅甩给中国的做法也值得我们警惕，这背后这恐怕有更多的政治因素在里面，毕竟把中国作为威胁，非常符合当下美国的政治正确。

　　文章摘自观察者网

责任编辑：桂强

中美美国特朗普
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区