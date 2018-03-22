原标题：中国全方位机构改革：政通人和是目标
刚刚闭幕的全国“两会”上，中国公布了一个重磅的国务院机构改革方案，整合、裁撤、组建的范围几乎涉及了国务院的所有机构，涵盖生态环境、农业、司法、金融、移民政策、退役军人事务等多个方面。
中国改革开放40年来，国务院已经进行过7次机构改革，基本上是“减”字当头。例如1998年的改革，国务院组成部门由40个调整为29个，行政编制精简近一半。
而这次国务院改革在“减数”的同时，更加注重了“优化”。以农业方面的调整为例，过去，与农业有关的政府管理职能分散在农业部、水利部、发改委、财政部、林业局等部委，无论公务员们如何努力，跨部委的沟通协调都在很大程度上降低了效率，增加了成本。曾经有过这样一个笑话：一只青蛙跳进稻田里归农业部管，蹦到岸上的树林里就归林业局管。
而改革之后新组建的农业农村部，将与农业相关的职能一并纳入，理顺了权责关系。同时还将这一部门的管理职能扩大到了“农村”，“农村”是一个社会范畴，也就是说，中国通过本轮机构改革，正在把更多目光投向农村，关注农村的社会发展和人的发展。
众所周知，改革是有难度的，尤其是在涉及到权力和利益调整的时候。这就需要保证改革在设计时是科学的，执行时是坚决的，不因一人、一事、一时而妥协动摇。既然大幕已经拉开，中国的改革包括政府机构改革必然会全方位地推进下去。
中国有个成语叫“政通人和”，形容政事通达，人民安乐。中国共产党和中国政府的初心和目标就是更好地为人民服务，正在逐步深化的改革也一定会给中国经济社会的发展带来新的变化。
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