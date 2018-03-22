新京报：北京这项改革 让企业告别“万里证途”

原标题：北京这项改革，让企业告别“万里证途”

北京优化营商环境，深化建设项目行政审批流程改革，确实大大降低了社会投资建设项目的审批门槛，为企业和社会带来实实在在的红利。

▲北京商务区。

文 | 任然

近日，北京市发布《关于进一步优化营商环境深化建设项目行政审批流程改革的意见》（以下简称《意见》），为社会投资建设项目带来重大政策利好，变被动受理为主动协调服务、再造审批流程。

具体来看，《意见》将建设项目按照实施方式分类，根据不同类型制定服务标准。比如，内部改造项目，可直接办理施工许可证；现状改建项目，可直接办理建设工程规划许可证。如此精准分类明确拿证时间，可大大避免投资者对于“证难办”的担心。而在供水、供电、燃气等市政公用基础设施接入环节推行“一站式”窗口服务，并联办理，也可有效降低投资项目落地的不确定性。

另外，《意见》还要求在社会投资的房屋建筑工程中，可由建设单位自主决定发包方式，不再强制要求进行招投标，且取消建设单位办理资金保函或资金到位证明。强制招投标和验资，往往对建设项目投资方形成了一个现实的门槛限制，在这方面进行“解压”，意味着投资者的时间成本和经济成本都得到有效降低，投资效率将大为提升。

以房地产建设项目为例，冗长、繁琐、多头管理的材料、资质审批与审核，不仅一直以来是开发商和施工单位的一项重要建设成本——包括人力、经济成本，还包括时间成本，也是影响工程周期的一个重要因素。而通过此番对行政审批流程的改革，这两个方面都能够得到有效改观。

如，项目立项开始到施工证取得，从过去的109个工作日将减少到29-44个工作日；取消招投标和资金证明，原来设计招投标和工程招投标分别需要1-2个月，这一时间成本随之消减；而联合审查和联合验收只需要建设单位提交一套材料，部分前置要件的取消和政府各部门之间推送减少了建设单位提交材料的负担……如此一来，施工企业的成本、负担降低，项目建设时间也更为科学、高效。

这一系列的改革举措，不经让人联想到广州市政协委员曹志伟的“万里长征图”，初入房地产领域的他曾因项目审批过多、过于复杂，在企业内部成立一个“优化行政审批流程小组”。专门收集资料，找同行请教，记录流程中每个环节遇到的和可能遇到的情况……多年来他发现在广州投资一个建设工程项目，整个审批流程要经过100个审批环节，盖108个章，累计审批工作日2020天。

几年前广州的情况当然和北京不同，不过，房地产等建设行业面临的行政审批之多、周期之长，也是普遍现象。

此次，北京优化营商环境，深化建设项目行政审批流程改革，确实大大降低了社会投资建设项目的审批门槛，为企业和社会带来实实在在的红利。这样的改革也真正触及民生和企业的痛点。

□任然（媒体人）

责任编辑：张建利