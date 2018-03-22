多校发布自主招生简章 北大清华不要求奥赛等级

原标题：北大清华自主招生不要求奥赛等级

距离今年高考已不足百日。近日，清华大学、北京大学、中国人民大学、北京航空航天大学、复旦大学、武汉大学等高校陆续公布自主招生简章，今年自主招生的大幕就此揭开。自主招生主要选拔具有学科特长和创新潜质的优秀学生，自2003年开始启动，试点高校共90所，其中77所院校面向全国招生，13所院校针对本省市招生，招生人数约占试点高校招生总数的5%。

和去年一样，今年90所自主招生高校全部通过“阳光高考”特殊类型招生报名平台接受考生报名。

招生计划

清华大学自主招生专业不限考生文理

今年，清华大学与去年相同，并未公布自主招生计划招收人数。在普通类自主招生专业设置方面，共有理科类、文科类两大学科类型，包含建筑类、土木类、电子信息类、文理通识类、人文与社会类等20个专业类（方向），申请者每人只允许填报一个专业类（方向），可不受自身文理科限制进行学科类型申请。专门面向农村地区考生的“自强计划”招生简章则规定，考生可从经济、金融与管理类，法学类，文理通识类等18个专业类中报考3个专业类。

北京大学今年也未公布自主招生计划招收人数，普通类自主招生简章显示，录取计划控制在教育部核定的学校自主招生计划之内。今年的自主招生专业包括校本部的元培学院、城市与环境学院、中国语言文学系等16个院系的20个专业类，以及医学部的7个专业类。除医学部要求申请者为理科生外，其他专业未对申请者文理科进行限制。此外，面向农村地区考生的“筑梦计划”招生专业包括24个院系的28个专业类。

中国人民大学自主招生计划招收142人，专业设置为人文科学试验班、理科试验班（信息与数学）、理科试验班（物理、化学与心理学）、理科试验班（环境理工、环境经管）4个专业大类。其中，人文科学试验班文理兼招，其他3个专业类仅招收理科生。

北京师范大学今年自主招生计划招收124人，包括“引领计划”和“攀登计划”。其中“引领计划”主要遴选热爱教育事业、对推动教育改革有浓厚兴趣和特长基础的优秀学生，计划招收30人；“攀登计划”择优选拔对天文学或哲学、日语、俄语专业领域具有浓郁兴趣、特长基础和创新潜质的优秀学生，日语、俄语、哲学、天文学4专业分别计划招收25人、15人、27人和27人。需要注意的是，被录取到“攀登计划”的学生入学后不得申请转专业，同时，“攀登计划”对申请者文理科作出一定要求，天文学仅招理工类考生，浙江、上海考生选考科目要求为物理或化学；哲学、日语、俄语兼招文理类考生，不过浙江、上海考生选考科目要求为历史、地理或物理。

此外，复旦大学和中国人民大学要求，获得自主招生优惠政策的江苏考生高考选测科目等级要达到BB。

录取优惠

特别优秀学生可降至一本线录取

清华大学自主招生认定的优惠降分为10分至60分，部分特别优秀的学生可获得降至一本线的录取优惠。对于可以获得自主认定优惠的学生，体质测试成绩优秀者，将给予额外的5分降分，但获得一本线认定优惠分值的学生除外。“自强计划”的优惠分值一般为30分至60分。

北京大学普通类自主招生认定的考生可降20分至60分，此外还有“降至一本线录取”的优惠档次，医学类降分优惠则为20分至40分。

北京航空航天大学优惠15分至60分不等。上海、浙江考生参加自主招生考核表现特别优秀的，经学校招生工作领导小组审定，在高考录取时最高可享受降分至本省份自主招生最低录取控制分数线录取的优惠政策。

中国人民大学则表示，人文拔尖人才资格生降60分录取，理科试验班（信息与数学）降60分录取，或降至一本线录取。

■ 焦点

1 申请门槛

要求有发明创造或竞赛实践成绩优异

学科奥林匹克竞赛成绩一直以来都被作为自主招生的依据，获得全国中学生学科奥林匹克竞赛（数学、物理、化学、生物学、信息学）全国决赛中的一、二、三等奖以及全国青少年科技创新大赛、“明天小小科学家”奖励等被不少高校列入自主招生报名条件。

记者注意到，和去年一样，清华大学和北京大学今年未对学科奥赛奖项等级做要求，武汉大学则取消了新概念作文大赛、创新作文大赛奖项以及发表论文和获得专利成果等方面的“优待”。

北京大学普通类自主招生的要求是有发明创造或参加科技类竞赛全国决赛、国际比赛获得优异成绩者；在北大自主招生专业范围内有相关学科特长和创新潜质，并在国内外相关专业学习实践活动中取得优异成绩者；在高中阶段参加全国中学生学科奥林匹克竞赛（数学、物理、化学、生物学、信息学）全国决赛获得优异成绩者。并未对具体奖项等级做出要求。

清华大学则要求报考者在研究创作、突出才能、学科奥赛三个方面有突出表现，也并未要求具体奖项等级。

往年，武汉大学在自主招生报名条件上规定，学生在高中阶段获得各类竞赛名次、发表论文和获得专利成果的，在新概念作文大赛、创新作文大赛的奖项，均有优先资格。今年武大删除了这方面内容，部分全国性竞赛的获奖学生，只享有笔试免考的“优待”。 “我们将综合判断学生素质，不唯竞赛成绩和论文专利。”武汉大学招办有关负责人表示。

2 专业要求

有专业要求学生能背“四书”讲“六书”

为选拔出具有学科特长和创新潜质的优秀人才，各个高校都作出了“巧妙”的要求考验申请者。

根据清华大学自主招生简章，人文与社会类（经学方向）要求申请者受过较为系统的蒙学教育，能背诵《三字经》《百家姓》《千字文》《笠翁对韵》《龙文鞭影》等；有较好的经学基础，能背诵“四书”（《大学》《中庸》《论语》《孟子》）以及《周易》《诗经》中的一种；有初步的文字学基础，学习过《说文解字》，能用篆书默写540部首，能简单讲解“六书”。人文与社会类（出土文献方向）则要求考生熟悉中国古代文史典籍，阅读过《史记》《左传》及其他先秦文献；对古文字有浓厚兴趣，阅读过《说文解字》，了解小篆及甲骨文、金文、简帛等。

中国人民大学的中国共产党党史专业则要求申请者在中共党史、中国近现代史、当代中国史等领域积累较为丰富的相关知识，具备较扎实的文史哲基础，具有开展党史专业学习研究的基本素养。同等条件下，曾在省级以上（含省级）相关知识竞赛中获奖者优先考虑。

北京林业大学发布的自主招生简章还对各专业有明确的体检要求，比如，任何一眼矫正到4.8、镜片度数大于800度者，不宜报考风景园林和城乡规划专业，其他专业也对考生的身体条件做出了具体规定。

责任编辑：张建利